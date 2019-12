Nederlanders het meest positief over de toekomst

Reizen en auto’s belangrijker dan financiële zekerheid



Oosterhout, 10 december 2019 – Nederlanders zijn het meest optimistische volk van Europa en kijken samen met de Denen het meest positief richting de toekomst. Nederlanders zijn vooral tevreden over hun persoonlijke veiligheid, onderwijs, werk en hun arbeidsomstandigheden. Ze voelen zich niet kwetsbaar voor de grilligheden van het leven. Waar gemiddeld wereldwijd 72% van de respondenten zich zorgen maakt over verlies van inkomen, maakt slechts 49% van de Nederlandse respondenten zich hier zorgen over.



Deze resultaten komen voort uit het onderzoek Protect & project oneself van Ipsos en werd in opdracht van BNP Paribas Cardif uitgevoerd in 26 landen. In totaal hebben meer dan 26.000 personen aan het onderzoek deelgenomen. Hieruit blijkt dat maar liefst 86% van de Nederlanders vertrouwen heeft in de toekomst. Wereldwijd ligt dit gemiddelde op 74% en van de Europeanen kijkt 71% positief richting de toekomst; Italianen (52%) en Polen (59%) hebben het minste vertrouwen in de toekomst.



Toekomstplannen: reizen en het kopen van een auto



Nederlanders zijn een reislustig volk. Maar liefst 73% heeft een vakantie of het maken van een reis als plan voor de toekomst. Daarnaast zijn de aankoop van een auto en producten voor het huis het meest populair.



Nederlanders sparen voor hun plannen



De meeste respondenten hebben voor het realiseren van deze plannen geld opzij gezet. Leningen worden voornamelijk afgesloten bij de aankoop van een huis, een verbouwing of in enkele gevallen de aankoop van een auto. Van de respondenten met een hypotheek heeft 12% moeite met de maandelijkse betaling van de lening. Ziekte, arbeidsongeschiktheid en het verlies van een baan zijn hiervan de meest voorkomende oorzaken.



Verzekeren lijf en leven heeft minste prioriteit



Nederlanders voelen zich goed beschermd (85%) en amper de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over onvoorziene omstandigheden, zoals overlijden, een chronische ziekte of een ernstige aandoening. Wereldwijd ligt dit gemiddelde op 61%. Nederlanders vinden schade en diefstal van hun auto en medische zorg de belangrijkste risico’s om te verzekeren, maar de risico’s rondom zichzelf vinden ze minder belangrijk. Slechts 37% van de Nederlandse respondenten overweegt een verzekering af te sluiten die ze beschermd tegen onvoorziene (levens)omstandigheden. Dit is de laagste score van de deelnemende Europese landen.