OU Wetenschapsprijs 2019 voor Marjolein Caniëls

Op 26 september 2019 is, tijdens de 35e diesviering van de Open Universiteit, de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar aan de onderzoeker van de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties. De prijs ging naar prof. dr. Marjolein Caniëls, hoogleraar Organizational learning in the knowledge society bij de faculteit Management, Science & Technology. De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een cheque van 7.500 euro, te besteden aan onderzoek.



Genomineerden 2019



Naast Marjolein Caniëls waren er nog drie genomineerden voor de OU Wetenschapsprijs 2019: prof. dr. Jacques van Lankveld, hoogleraar Klinische psychologie, dr. Litska Strikwerda, universitair docent Metajuridica en prof. dr. Gemma Blok, hoogleraar Moderne geschiedenis.



Juryoordeel



De jury, voorgezeten door rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens, heeft gelet op acht criteria, waaronder omvang en kwaliteit van de onderzoeksproduktie, maatschappelijke relevantie en de betekenis van het werk voor de Open Universiteit als wetenschappelijke instelling.



Volgens de jury behoort Marjolein Caniëls tot de hoogste regionen van haar wetenschapsgebied en kijkt ze ook ruim over de hekken ervan heen. Daardoor is ze in staat om ook op aanpalend terrein jonge onderzoekers te motiveren, te verbinden en tot vernieuwende prestaties te brengen.



Haar onderzoek is maatschappelijk uiterst relevant, wervend op verschillende geldstromen, zorgt voor continuïteit in de onderzoeksprogrammering, en is medebepalend voor het onderzoekgezicht van de Open Universiteit. Ook legt ze de verbinding tussen vernieuwing van het onderwijs van de Open Universiteit en vernieuwing in het onderzoek.



Over Marjolein Caniëls



Marjolein Caniëls (Venlo, 1971) promoveerde in 1999 aan de Universiteit Maastricht, waarna ze als universitair docent Economics and Statistics aan de slag ging aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2001 maakte ze de overstap naar de Open Universiteit waar ze achtereenvolgens universitair docent Supply Chain Management, hoofd onderzoek van de faculteit Managementwetenschappen en universitair hoofddocent was en sinds 2010 hoogleraar Organizational learning in the knowledge society. Ze heeft diverse prestigieuze onderwijs- en onderzoeksprojecten geleid. Ook adviseert ze regionale overheden. Op onderzoeksgebied houdt zij zich bezig met het verbeteren van ons begrip van kennismanagement in bedrijven en het verkrijgen van inzicht in de processen die een rol spelen in het managen van relaties in de supply chain. Ook onderzoekt ze welke factoren de leerprocessen die plaatsvinden in de interactie tussen overheidsinstellingen en bedrijven, stimuleren of hinderen.