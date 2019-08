Allereerste Nederlandse PSD2 betaaltransactie

Amos Kater, hoofd online van Currence, heeft vandaag de allereerste PSD2-transactie ingepland met iDEAL. PSD2 (Payment Services Directive) is de nieuwe Europese wet (richtlijn) voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven (De Nederlandsche Bank). Tijdens het Currence strandevenement in Amsterdam heeft Amos Kater samen met Maurice Jongmans, directeur van Online Betaalplatform uit Delft, een betaling ingepland voor een donatie aan het goede doel ‘LittleBitz’. Deze donatie wordt automatisch op 14 september overgemaakt - de dag waarop binnen heel Europa aan de technische standaarden van PSD2 moet worden voldaan.



Online Betaalplatform heeft als eerste betaaldienstverlener de uitbreiding van hun bestaande vergunning met de nieuwe PSD2-diensten van de Nederlandsche Bank verkregen. Dankzij PSD2 kunnen vergunninghoudende betaaldienstverleners in opdracht van een rekeninghouder onder meer een betaling opstarten vanaf zijn of haar bankrekening. Dit maakt innovaties mogelijk die iDEAL en Online Betaalplatform nu samen onderzoeken.



Maurice Jongmans: “Niet alle facturen die je binnenkrijgt, kan of wil je meteen betalen, maar als je ze weglegt kan je ze vergeten. Dat willen we oplossen.” Met de nieuwe vergunning kan Online Betaalplatform bij een bank betalingen klaarzetten en laten uitvoeren in opdracht van de gebruiker. Amos Kater: “iDEAL Inplannen gaat het mogelijk maken om een factuur meteen klaar te zetten voor betaling in de toekomst, op dezelfde vertrouwde manier als een gewone iDEAL-betaling.”



Online Betaalplatform heeft als eerste de Rabobank aangesloten. De ING Bank, ABN AMRO en de banken van de Volksbank (ASN Bank, Regiobank en SNS bank) volgen binnenkort. De komende maanden staan een aantal pilots op het programma om het inplannen van iDEAL-betalingen te testen.



Over LittleBitz: LittleBitz introduceert de nieuwe manier van doneren: direct geld sturen naar iemand die het goed kan gebruiken. Zonder tussenkomst van derden, zonder strijkstok of gedoe en zonder dat donateurs ergens aan vast zitten. Direct en effectief. Zodat iedereen een ander kan helpen een toekomst op te bouwen. www.littlebitz.org