Zware verliezen in recreatiebranche, delen van boten steeds populairder

Online bootverhuurplatform Barqo heeft in het afgelopen vaarseizoen een recordstijging van 350% op binnenlandse vaarvakanties gerealiseerd. De vraag naar binnenlandse vaarvakanties was dusdanig groot dat 60% van de aanvragen niet geplaatst konden worden vanwege een tekort aan beschikbare boten.



Waar door de COVID-maatregelen in maart en april de watersportsector juist een van de zwaarst getroffen sectoren in Nederland is, is de stijgende lijn van het aantal aanvragen bij Barqo al voor de zomer ingezet. Thijs Janssen, medeoprichter van Barqo, zegt daarover: ,,Wij merkten aan de bezoekersaantallen dat veel Nederlanders van plan waren in Nederland de vakantie door te brengen. Dit had grotendeels te maken met de negatieve reisadviezen voor veel landen. Daarnaast hebben de warme zomerdagen natuurlijk invloed gehad op het succes voor de bootdeelsector.”



De trend zet door



Door de goede weersverwachting voor komende week merkt Barqo wederom een stijging in het aantal aanvragen. Zo reserveren bedrijven een boot voor kleinschalige bedrijfsuitjes en varen gezinnen nog één keer uit om van de nazomerse zon te kunnen genieten.



Bovendien ziet Barqo voor het watersportseizoen van 2021 al een stijgende lijn in interesse ontstaan. ,,Voor vaarliefhebbers die normaal gesproken in Zuid-Europa een boot huren voor een vakantie is het veelvoorkomend om met vroegboekkortingen voor het volgende seizoen te boeken. Deze trend zien we nu ook voor binnenlandse verhuur ontstaan.” Na jarenlang te kiezen voor verre vakanties zoeken we het nu dichter bij huis.



Om het tekort aan beschikbare boten tegen te gaan is Barqo actief bezig met het verwelkomen van nieuwe vloten. Ook particulieren kunnen zich melden bij het bootverhuurplatform. Janssen: ,,Als particulier kun je flexibel en verzekerd jouw boot verhuren wanneer het jou uitkomt. Je liggeld en onderhoud heb je op deze manier snel terugverdiend.”