Het ANP en StoryChief lanceren samen een alles-in-één contentplatform

Het Nederlandse persbureau ANP en het Belgische contentplatform Storychief bundelen de krachten. Zo ontstaat een alles-in-een content sharing platform, exclusief voor de Nederlandse markt. De gebruiker maakt er gemakkelijk SEO-proof content op basis van geselecteerd nieuws en Nederlandse foto’s en verspreidt het daarna op alle eigen kanalen. Deze samenwerking geeft gebruikers ook de kans om hun content in een paar klikken met duizenden Nederlandse journalisten te delen. Alles vanuit één plek.



De nieuwsdiensten van het Algemeen Nederlands Persbureau en de contentsoftware van het Gentse techbedrijf vormen samen de nieuwste en meest complete versie van het content sharing platform StoryChief. Nederlandse bedrijven kunnen dit platform voor een vast bedrag per maand gebruiken voor al hun contentcreatie en -distributie.



CEO en co-founder van StoryChief Valeri Potchekailov: "Het ANP is voor ons een perfecte partij om de Nederlandse markt met StoryChief te laten kennismaken. Betrouwbaar nieuws en kwaliteitsfotografie zijn onmisbare elementen in een contentmarketingstrategie. Voor het ANP vormt het platform eigenlijk de gereedschapskist waarin ANP-gereedschap toegankelijk wordt voor alle bedrijven die vloeiend en efficient willen communiceren met de buitenwereld, feitelijk alle bedrijven dus."



Tijdwinst en meer leads met één platform



De gebruiker kiest ANP-nieuwsberichten rondom een relevante sector, maakt SEO-proof content met keuze uit 10.000 Nederlandse foto’s, publiceert op alle online kanalen én kan persberichten sturen naar alle Nederlandse mediabedrijven. StoryChief organiseert daarnaast de workflow voor een heel team en biedt uitgebreide analyse van de resultaten van alle content. StoryChief.ANP zorgt zo voor veel tijdwinst, veel organisch bereik en dus meer leads. Dat je voor geen van deze zaken het platform hoeft te verlaten is uniek in Nederland.



Een pakket voor grote bedrijven en MKB



Het ANP is al ruim 85 jaar de leverancier van snelle en betrouwbare nieuwsberichten en -foto’s aan alle Nederlandse media. De afgelopen jaren zijn daar veel diensten bij gekomen voor media en andere bedrijven, zoals het verspreiden van persberichten, mediamonitoring en de mogelijkheid voor bedrijven onafhankelijk ANP-nieuws te gebruiken binnen de eigen marketing- en communicatiemix.



Het platform brengt veel ANP-diensten samen en maakt ze toegankelijk voor zowel grote bedrijven als MKB. StoryChief heeft nu 30.000 gebruikers in 70 landen. Het ANP zorgt dat ook de Nederlandse markt het platform leert kennen.



"Wij zijn blij dat wij de exclusieve verkooprechten voor Nederland hebben kunnen verwerven. StoryChief is een state of the art platform waarop bedrijven hun contentmarketing op efficiënte wijze kunnen organiseren. ANP-nieuws, foto’s en de mogelijkheid om persberichten aan alle nieuwsmedia te versturen, maken de tool helemaal af," zegt CEO van ANP Martijn Bennis.