Nederlands bedrijf helpt boorplatformen te vergroenen

Zwolle – Een Nederlands bedrijf uit Zwolle heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld die uitstoot van broeikasgas op platformen op zee sterk zal reduceren. Dit moet als muziek in de oren klinken van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die op 26 augustus jl. samen met de secretaris generaal van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA), Jo Peters, een convenant heeft ondertekend. Hierin zegt de Nederlandse Olie- en Gasindustrie toe de uitstoot van broeikasgas op zee binnen twee jaar te halveren.



VONK, onderdeel van de Industry International Groep, ontwerpt en levert innovatieve elektrotechnische installaties, waaronder ook oplossingen voor groene stroomvoorziening op productieplatformen op zee. Nu wordt de energie op zo’n platform vaak opgewekt met diesel aggregaten. De opwekking van groene energie uit zon en wind kan voor een belangrijk deel bijdragen aan het halen van Wiebes’ doelstelling voor de reductie van uitstoot van broeikasgas op zee. Door de inzet van een ’VONK Hybrid Power System’ wordt de CO2 emissie van een platform drastisch (tot 100%) verlaagd. Doordat de installatie nauwelijks onderhoud behoeft gaan ook de operationele kosten flink omlaag. Een ‘Hybrid Power System’ is dus niet alleen goed voor het milieu, maar is ook economisch aantrekkelijk. Dit is behalve voor platformen die nog in productie zijn ook interessant voor platformen die niet meer produceren en op zee ‘wachten’ op ontmanteling (‘decommissioning’). Alleen in het Nederlandse deel van de Noordzee zullen volgens Nexstep, het Nederlandse platform voor ontmanteling en hergebruik van installaties in de Noordzee, het komende decennium meer dan 100 installaties worden gesimplificeerd, ontmanteld of hergebruikt. Wereldwijd gaat het om meer dan 1000 installaties. Hoe mooi zou het dan zijn om boorplatformen op zee in hun laatste levensfase van 100% groene energie te voorzien?



Welk scenario voor de energietransitie men ook hanteert, het gebruik van olie en aardgas maakt daar nog vele jaren deel van uit. Dit betekent dat olie- en gasboorplatformen op zee wereldwijd nog jaren actief zullen zijn. Wel is het zo dat steeds meer platforms minder zullen gaan produceren. Deze worden dan vaak al deels ontmanteld, waarbij alleen de apparatuur die nog noodzakelijk is voor de resterende productie gehandhaafd blijft. Bovendien is dan geen continue bemanning van het platform meer nodig. Zowel platforms die zo’n simplificatiestap hebben ondergaan als platformen die zijn afgesloten en wachten op ontmanteling, verbruiken nog steeds energie. Dit verbruik is wel aanzienlijk lager en kan in vrijwel alle gevallen volledig met zonne- of windenergie, of een combinatie hiervan, worden opgewekt. VONK uit Zwolle, een gerenommeerd systeemintegratiebedrijf op het gebied van elektriciteit en automatisering, heeft hiervoor een volledig schaalbare, “plug & play” oplossing ontwikkeld. Deze draait inmiddels al op een drietal platformen in de Noordzee, naar volle tevredenheid van de operator Shell ONEgas.



Recent heeft VONK van NAM een opdracht aanvaard om het K83 platform in de Nederlandse Noordzee ook van een dergelijk ‘Hybrid Power System’ te voorzien. Op K83 wordt naast zonnepanelen ook een windturbine ingezet. Samen wekken deze voldoende energie op om alle apparatuur op het platform van stroom te voorzien en om batterijen op te laden, die tijdens periodes zonder zon en zonder wind de nodige energie kunnen leveren. Verder behoeft het systeem maar hooguit één keer per twee jaar onderhoud, waardoor vele helicoptervluchten en scheepsbezoeken naar het platform uitgespaard kunnen worden. Samen met NAM onderzoekt VONK of op dit platform ook een installatie kan worden geplaatst die energie uit golven wint. Hiermee wordt dus nog meer uitstoot van broeikasgas voorkomen.

Meer informatie over ‘Hybrid Power Systems’ kunt u vinden op https://iivonk.com/.