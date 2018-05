Nieuw museum in Volendam toont microscopische kleine kunstwerken.

Mattheüs 19:24 zegt: "Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat".



Een microscopisch klein kunstwerk dat dit Bijbelcitaat verbeeldt is tot eind 2018 te zien in het nieuwe Museum Mondial in Volendam. Het is één van de veertien wonderbaarlijke microminiaturen die te zien zijn. De Oekraïense kunstenaar Mykola Syadristy heeft in het oog van een naald een complete kamelenkaravaan met pyramide en palmboom gebouwd. Zó klein dat het met het blote oog niet goed zichtbaar is. Met een speciale microscoop wordt het driedimensionale kunstwerk zichtbaar, evenals de ongelooflijke detaillering.



Naast de kamelen in het oog van de naald zijn er o.a. de kleinste molen ter wereld (1,8 mm met 203 onderdelen), de kleinste Rembrandt ter wereld en een uitgeholde menselijke haar waarin een gekleurde roos van gouddraad is gebouwd. Allemaal met dezelfde ongelooflijke detaillering.



Hier geldt echt: zien is geloven. De werken van Syadristy zijn door het Guinness Book of World Records erkend en hebben een Trip Advisor 5-sterren waardering.



De kunstwerken van Syadristy zijn uniek in de wereld. Met zijn expositie reisde hij jarenlang de hele wereld over. Staatshoofden en andere prominenten bewonderden zijn werken. De molen kostte het meeste tijd om te maken: hier werkte hij een jaar lang, 6 dagen per week, 10 uur per dag aan. Vanwege zijn leeftijd - Syadristy is inmiddels de 80 gepasseerd - is hij niet meer in staat om nieuwe microminiaturen te maken. De minste trilling kan maanden werk te niet doen.



Ten tijde van de Koude Oorlog zag het Sovjetregime het belang in van de microscopische vaardigheden van Syadristy. De hardhandige benadering van de KGB om Syadristy in te lijven, trok hem niet over de streep.



In het museum laat een film uit de jaren ’70 zien hoe de microminiaturen gemaakt worden.



