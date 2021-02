Nederlandse AgriFoodTech bedrijven werken aan Fruitboomgaard van de toekomst in Washington

Nederlandse AgriFoodTech bedrijven bundelen krachten met bedrijven, kennisinstellingen en telers in Nederland en Washington State om de belangrijkste uitdagingen op gebied van automatisering en robotisering voor de fruitteelt op te lossen.



Vandaag/Op 3 februari hebben FME, NLWorks, AgriFoodTechbedrijven, kennisinstellingen en overheden uit zowel Nederland als Washington State een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de intentie is uitgesproken om de komende jaren samen te gaan werken aan de ‘Fruitboomgaard van de toekomst’. In totaal tekenen plm 30 partijen mee, waaronder FME leden als Demcon en Qing.



Om innovatie te versnellen en businesskansen te creëren voor Nederlandse AgriFoodTech bedrijven heeft FME in 2018 het initiatief genomen voor een samenwerking met Californië en Washington State. Deze overeenkomst komt daar uit voort en biedt FME-bedrijven kansen voor hun business en uitbreiding van het internationale netwerk op het gebied van fruitteelt.



De overeenkomst helpt om door middel van een publiek-private samenwerking nieuwe technologie voor de fruitteelt sector te versnellen. Deze versnelling is nodig om te kunnen voorzien in de stijgende behoefte van voldoende voedsel, duurzaamheidseisen, milieu en voedselveiligheid aan de ene kant, maar aan de andere kant het dalende aantal werkende mensen dat beschikbaar is in de fruitteelt.



Waar gaan we aan werken?



De vier belangrijkste onderwerpen om de fruitboomgaard van de toekomst mogelijk te maken zijn:



· goede sensortechnologie;



· data management



· robotisering & automatisering



· vormgeving van de boomgaard.



Nederland loopt voorop in sensortechnologie en datamanagement en Washington loopt voorop in robotisering/automatisering en vormgeving van de boomgaard. Door samen te werken worden er minder dingen dubbel gedaan en kunnen we sneller innoveren. Daarnaast biedt de samenwerking een belangrijk component om de business te versterken. Met een appel en peren sector die 10x zo groot is als Nederland, draagt het ook direct bij aan het vergroten van de marktoegang en business kansen.