Steeds meer bier bij het kerstdiner

Tijdens Kerst mogen we onszelf even extra verwennen. Zeker in dit krankzinnige jaar hebben we een beetje extra luxe tijdens de feestdagen wel verdiend. Bij een met zorg samengesteld kerstdiner hoort natuurlijk een bijpassend glas bier. Jazeker, bier! Want met bier maak je zeker net zulke goede pairings als met wijn. Dus bij elke gang een ander bier. Maar ja, welk bier kies je bij welk gerecht? Bierista.nl geeft advies.



Voorafgaand aan het kerstdiner is het gezellig om alvast een drankje te doen. Meestal komt het bier tijdens de feestdagen wat vroeger op tafel dan anders. Het is daarom een aanrader om met een licht bier te beginnen. Een alcoholvrij bier is een prima starter. Alcoholvrij is booming met als gevolg dat er een breed assortiment kwalitatief en smaakvol bier zonder alcohol verkrijgbaar is.



Voorgerecht



Een voorgerecht is over het algemeen licht en heeft een geringe tot medium smaakintensiteit. Bieren die in de regel een goede match vormen, komen in smaakintensiteit overeen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bierstijlen zoals een Pilsener, een Witbier of een Weizen.



Vlees of vis



Een Blond, een Weizen of een Witbier zijn bovendien lichte, frisse bieren die uitstekend samengaan met witvis of met wit vlees, zoals kabeljauw, kalkoen of kip. Kies je voor stevigere vleesgerechten, neem dan ook krachtigere bieren met een hogere smaakintensiteit. Donkere stevige bieren zoals Bockbier, Dubbel of een Porter vormen een prima huwelijk met smaakvolle vlees- en wildgerechten.



Bij het dessert



Met een dessert kun je veel kanten op. Kies je voor een licht, fris en fruitig dessert dan zou je kunnen kiezen voor een fruitbier. Hou je niet zo van fruitbier dan zijn een Zwaar Blond of een Tripel uitstekende alternatieven.



Wat stevigere desserts met chocolade vormen een verrukkelijke combinatie met donkere bieren als een Porter, Barley Wine of Quadrupel. Hou je meer van pittige, rijpe kazen probeer dan eens een India Pale Ale (IPA), een Barley Wine of een Quadrupel.



Geniet van het spel



Met deze richtlijnen van Bierista.nl maak je van je kerstdiner een culinair feest. Het vinden van de juiste combinaties is geen exacte wetenschap; het blijft een spel van proberen en proeven. Geniet van dat spel en als je de perfecte combinatie gevonden hebt, dan zal je dat zeker niet ontgaan. Dan is het huilen van geluk.



Over Bierista.nl



Bierista.nl is de informatie- en inspiratiebron voor bierliefhebbers. De Bierista Bieropleiding is een praktische en leuke e-learning om je bierkennis te vergroten en onder meer zelf geslaagde bier-spijscombinaties te maken. Deze online cursus met bijbehorend bierpack is vooral gericht op particuliere bierliefhebbers, professionals in de horeca en retail en op studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. De korte bondige stof met veel afbeeldingen en video’s zijn de basis van het succes van deze grootste en meest gewaardeerde bieropleiding van Nederland.