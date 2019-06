Nominatie BuyBay's Teun Kraaij ‘EY Emerging Entrepreneur Of The Year'

Teun Kraaij, de managing director van BuyBay, is genomineerd voor de ‘EY Emerging Entrepreneur Of The Year 2019’ award. Samen met 12 andere ondernemers maakt hij kans op de felbegeerde ondernemersprijs van Nederland.



Ondernemers op een voetstuk



De prijs gaat naar de meest veelbelovende en innovatieve ondernemer met een bedrijf jonger dan 10 jaar. Kraaij werd onlangs ook al gekozen tot een van de Duurzame Jonge 100 van 2019.



De retouroplossing van Europa



Oplossingsgericht ondernemen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is de kracht van Kraaij en BuyBay. Kraaij: “Onze ambitie is verspilling tegengaan en van BuyBay dé returns solution voor Europa maken. Met zelfontwikkelde IT-gedreven oplossingen op basis van algoritmes zorgen we voor een soepele redistributie van retourproducten met een optimaal rendement voor partners. We groeien en expanderen momenteel snel binnen Europa”.



Verkiezing



Op 4 september kiest een onafhankelijke jury de finalisten voor de award. De bekendmaking van de winnaar is op 2 oktober.