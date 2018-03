Uitnodiging: opening broedplaats voor mbo-talent

Twintig leerlingen van de combi-opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg van het ROC van Amsterdam zijn onlangs gestart met praktijkleren in het Dr. Sarphatihuis, één van de locaties van de Amsterdamse zorgaanbieder Amsta. Op 12 maart van 13.00 tot 15.00 uur, in de Week van Zorg en Welzijn, wordt dit ‘Dr. Sarphatihuis gilde’ feestelijk geopend. Naast een officieel moment, het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amsta en het ROC van Amsterdam, heten de studenten de gasten waaronder u graag welkom in hun nieuwe leer- en werkplek voor de komende jaren met muziek, een galerij, rondleidingen en lekkers. Er komt ook een ‘BN’er’ een praatje houden, namelijk Vivian Gomez, bekend van So you think you can dance. Zij zal ook een optreden verzorgen.