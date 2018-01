Regisseur Eric de Vroedt komt met luchtige liefdesvoorstelling

Na de thema's misdaad, politiek en salafisme in de succesvolle voorstelling The Nation regisseert Eric de Vroedt De hereniging van de twee Korea’s die op zaterdag 10 maart in première gaat in de Haagse Koninklijke Schouwburg. “Het gaat niet over Korea, politiek, kernoorlogen of Trump, maar over de liefde”, vertelt De Vroedt van Het Nationale Theater.







“Het zijn twintig korte verhalen over de liefde, of beter gezegd de worsteling met de liefde of het einde ervan”, legt de regisseur uit. “Ik wilde iets maken over een onderwerp dat alle mensen bezighoudt: de liefde. Het zijn licht-absurdistische verhalen waar iedereen zich iets bij kan voorstellen.” In een van de scènes bekent een bruidegom vlak voor het ja-woord dat hij heeft gezoend met de tweelingzus van zijn bruid. En met haar zussen en vriendinnen. In een andere verklaart een man voor de duizendste keer de liefde aan zijn demente vrouw. “Je moet het zien als 20 kleine cadeautjes van mij voor het publiek”, zegt De Vroedt.



Nederlandse primeur



De hereniging van de twee Korea’s is geschreven door de Franse Joël Pommerat. “Dit stuk was een grote hit in Parijs, Frankfurt en Wenen”, zegt de regisseur. Het is de eerste keer dat de voorstelling in Nederland te zien is. De tekst is bewerkt door Martin de Haan, die ook de vaste vertaler is van de schrijvers Michel Houellebecq (Elementaire deeltjes) en Milan Kundera (De ondraaglijke lichtheid van het bestaan). De muziek in de voorstelling van componisten Florentijn Boddendijk en Remco de Jong is geïnspireerd op Franse chansons. De hereniging van de twee Korea’s is volgens De Vroedt vergelijkbaar met een film als Love Actually. “Het is geen Netflix-serie op het toneel zoals The Nation, maar wie houdt van Netflix-series als Easy en Love gaat hier zeker van genieten”, zegt De Vroedt.



Topcast



De hereniging van de twee Korea’s bestaat uit een topcast van negen acteurs. Mark Rietman, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Betty Schuurman, Emmanuel Ohene Boafo, Keja Klaasje Kwestro, Alwin Pulinckx, Genelva Krind en Esther Scheldwacht zijn te zien in deze voorstelling.



De hereniging van de twee Korea’s is van 6 maart t/m 20 mei te zien in heel Nederland.