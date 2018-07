Zinderende zomer houdt kampeerders dichtbij huis.



Topjaar voor kamperend Nederland.







Meerkerk, juli 2018 – Zomer 2018 zal de geschiedenis ingaan als “heet-heter-heetst”.



Voor veel vakantiegangers dus reden om dit jaar maar eens dichtbij huis te blijven. Wat heeft het buitenland hen meer te bieden? “Campings in Nederland beleven een topjaar” laat de Stichting Vrije Recreatie (Kamperen bij de Boer) nu al weten.



Meer kampeerders vragen meer kampeerplaatsen.



Ook de kleinschalige campings van de SVR profiteren mee van dit uitzonderlijke mooie vakantieweer. Een tiental jaren geleden was het nog onmogelijk zo veel gasten op deze (meest boeren) campings een kampeerplaats te geven. In de meeste gemeenten was het kamperen bij de boer immers slechts met mondjesmaat toegestaan, een gemeentewet waartegen SVR van het begin af aan heeft geprotesteerd.



Samen met andere kampeerorganisaties heeft de SVR gepleit voor verruiming van het aantal toegestane kampeermiddelen op het boerenerf en zijn de gemeentebesturen gewezen op de voordelen daarvan; voordelen voor zowel de recreant als voor de gemeentekas en, niet te vergeten, de plaatselijke middenstand; de bakker, slager, fietsenmaker en supermarkt.



Langzaamaan kwam daar bij veel gemeenten wel begrip voor en werd de wet uiteindelijk aangepast.



Wijs besluit.



“Maar goed ook” zegt de SVR “op de Nederlandse wegen is duidelijk te zien dat Nederland wereldwijd koploper is qua caravanbezit per hoofd van de bevolking en, dankzij het wijs besluit van veel gemeenten, is er op de meeste campings nog wel een enkele plek te vinden en is de recreant niet gedwongen te gaan ‘wildkamperen’ ”.



Massale belangstelling en voor iedereen een betaalbare kampeerplaats bij de SVR.



De SVR-campings melden een massale belangstelling voor een kampeerplaats. Wellicht is het voor recreanten die nog niet geboekt hebben wat meer zoeken geblazen, maar op de 1200 SVR-campings in Nederland en 800 in overig Europa zal iedere kampeerder zeker wel een betaalbare plaats vinden.



De SVR adviseert haar doelgroep (kampeerders en campingeigenaren) kennis te nemen van het Nationaal Hitteplan, vandaag geactiveerd door het RVIM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. “Beperk vooral in de middag zo veel mogelijk lichamelijke inspanningen”.