Jennifer Hoffman schittert in film PERFECT MATCH KNGF Geleidehonden

Matchmaking tussen baas en hond ludiek uitgelicht



Vanavond is de mini-speelfilm PERFECT MATCH van KNGF Geleidehonden voor het eerst te zien op het witte doek. In 90 seconden wordt de matchmaking tussen een afgestudeerde geleidehond en zijn blinde baas op verrassende wijze belicht. Jennifer Hoffman en Pepijn van Hulst kruipen in de huid van matchmakers die een nieuwe geleidehond zoeken voor een blinde man. Met de film vraagt KNGF Geleidehonden aandacht voor haar belangrijke werk, namelijk het opleiden van geleidehonden voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. PERFECT MATCH is vanaf 7 februari de hele maand te zien in het voorprogramma van de films ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’, ‘Het leven is vurrukkulluk’, ‘Gek van Oranje’ en de blockbuster ‘Fifty Shades Freed’ in de bioscopen van Foxscreen. En bij Jean Mineur voor de hoofdfilms ‘The Post’ en ‘Wild’.



Verkeerde been



De film zet de kijker in eerste instantie op het verkeerde been. Namelijk of het gaat om een matchmaking tussen man en vrouw. Het blijkt anders… het gaat om de zoektocht naar een nieuwe blindengeleidehond voor de man. Het verhaal wordt in speelfilmvorm gepresenteerd. De dramatiek van het wachten, de spanning, de ontmoeting en de ‘perfect match’ staan centraal. Samen met Erris van Ginkel - Nederlands theatermaker, scenarioschrijver, liedjesschrijver en regisseur - en zijn bedrijf Moodfactory is er een script opgesteld voor de mini-speelfilm.



Cast



Onder de cast bevinden zich zowel acteurs als amateurs. De rollen van de matchmakers worden gespeeld door Jennifer Hoffman en Pepijn van Hulst. De geleidehondenbaas met zijn hond en de instructeur van KNGF Geleidehonden spelen zichzelf.



Maatwerk



Het matchingproces tussen geleidehond en baas is een relatief onbekend aspect van het werk van KNGF Geleidehonden. Bij het maken van de perfecte match wordt gekeken naar tal van factoren bij baas en hond: ieders karakter, looptempo en energie, maar ook woonomgeving, gezin en praktische inzet van de hond. Maatwerk dus, waar veel aandacht aan wordt besteed. Dat moet ook, want alleen als de combinatie klopt, kunnen baas en hond uitgroeien tot een gelukkig en geolied team.



Sponsor een pup



De PERFECT MATCH film maakt onderdeel uit van de campagne voor sponsoreenpup.nl. Met een maandelijkse donatie kunnen mensen een pup in opleiding financieel steunen en worden ze met foto’s, filmpjes en verhalen op de hoogte gehouden van alle belevenissen van de pup die opgroeit tot geleidehond.



Golden spot



Vanavond wordt de mini-speelfilm PERFECT MATCH van KNGF Geleidehonden voor het eerst vertoond. De aftrap vindt plaats in bioscoop Cinemeerse in Hoofddorp, waar hij als ‘Golden Spot’ te zien is tijdens de Ladies Night bij de blockbuster ‘Fifty Shades Freed’ die morgen in première gaat.



Bekijk hier de trailer: https://youtu.be/kNdADsCcdic



Bekijk hier de mini-speelfilm PERFECT MATCH: https://youtu.be/0E75-zNnRE4



Er is ook een volledig toegankelijke versie van de film beschikbaar: https://youtu.be/SWQ3WnEILys



Hier is alle informatie te vinden: geleidehond.nl/perfectmatch



KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds)



KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de organisatie tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.