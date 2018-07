Ombudsman uit zorg over verminderde bereikbaarheid BelastingTelefoon

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft zijn zorg geuit over de verminderde bereikbaarheid van de BelastingTelefoon in een brief aan de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel.



Niet of slecht bereikbaar



De ombudsman krijgt veel signalen van burgers die de BelastingTelefoon niet of slecht kunnen bereiken. Zij krijgen te horen dat alle medewerkers van de BelastingTelefoon in gesprek zijn en daarna wordt de verbinding verbroken. Ook op andere tijdstippen of dagen lukt het dan niet om een medewerker aan de telefoon te krijgen. Bellers die wel in de wachtrij komen, moeten lang wachten: meer dan twintig minuten is geen uitzondering. Als een beller wordt doorverbonden, krijgt hij vaak opnieuw te maken met wachttijden van tien tot vijftien minuten.



Reinier van Zutphen: 'Mensen zijn van de Belastingdienst afhankelijk voor informatie en advies over fiscale problemen. Het is daarom belangrijk dat de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon op orde is.'



De Nationale ombudsman roept de staatssecretaris op om de bereikbaarheidsproblemen en de wachttijden bij de BelastingTelefoon de komende tijd nauwgezet te monitoren, en aanvullende maatregelen te nemen als dat nodig blijkt. Na de zomer wil de ombudsman hierover verder met de staatssecretaris van gedachten wisselen.



Extra middelen



De BelastingTelefoon kampt al langer met bereikbaarheidsproblemen. De staatssecretaris kondigde eerder aan dat er tijdelijk extra middelen beschikbaar komen voor de verbetering van de bereikbaarheid. De ombudsman heeft de staatssecretaris laten weten dat hij hoopt dat de capaciteit ook structureel en voldoende wordt vergroot.