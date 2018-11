Klimaatverandering zorgt voor hogere omzet in zonwering

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Er was twee keer sprake van een landelijke hittegolf. Door de warme zomermaanden zijn de omzetcijfers in de zonweringsbranche flink gestegen. In 2018 boekte het zonweringsbedrijf INHUIS Plaza een omzetstijging van ruim 20%.

Aanvankelijk is het voorjaar de periode waarin er zonwering wordt besteld. Opvallend genoeg is er in het begin van het voorjaar minder zonwering verkocht en in de zomermaanden is er aanzienlijk meer omzet gemaakt. “De omzetstijging heeft alles te maken met de warme zomerdagen,” zegt directeur Benny Meeusen van INHUIS Plaza. “Normaal gesproken is de zomer een rustige periode voor onze branche. Consumenten zijn op vakantie en niet actief op zoek naar raamdecoratie en zonwering. Dit jaar merken we een verschuiving op door de warme temperaturen.“

Zonwering op tijd bestellen

Veel consumenten waren deze zomer verrast door het warme weer en gingen pas op zoek naar passende zonwering op het moment dat ze last kregen van de warmte. “Dat zien we terug in onze omzetcijfers. In mei, juli en augustus is er een enorme omzetstijging waar te nemen. Er gaat een aantal weken overheen voordat de zonwering op maat geleverd en gemonteerd is door het montageteam. Dat zorgt voor een teleurstelling bij de consument. Ze moet nog een aantal weken met de warmte in huis leven,” aldus Meeusen. “Het is dan ook aan te raden om zonwering al in het voorseizoen te bestellen. Dan is de zonwering op tijd geplaatst, waardoor je er direct van kunt genieten als de zon zich laat zien.”

Verkoeling en bescherming

Zonwering is onmisbaar in een warme zomer. Het verkoelt de woning, houdt de zon buiten en zorgt voor voldoende schaduw op het terras. Daarnaast beschermt het tegen schadelijke UV-straling en bespaart het energiekosten van bijvoorbeeld een airconditioning of ventilator die de hele dag moet draaien om de woning koel te houden. Afhankelijk van de situatie kan er binnen zonwering gekozen worden voor screens, zonneschermen, uitvalschermen of markiezen. Voor iedere situatie is er wel een passende oplossing.

Voorbereid op de toekomst

Er is al veel over klimaatverandering geschreven. Zo schreef NRC dat Nederland eens in de vijf jaar rekening moet houden met een hittegolf. Nederland zal de komende jaren waarschijnlijk nog veel meer extreem weer gaan krijgen. Voor een goede voorbereiding is het dan ook van groot belang dat iedere woning klaar is voor een volgende warme zomer.

INHUIS Plaza is specialist in raamdecoratie en zonwering op maat. Het bedrijf heeft twee showrooms in Nederland (Barendrecht en Naarden) en één showroom in Aarstelaar (België). Alle zonwering wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 2 jaar.