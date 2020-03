Smile lanceert Corona-tool voor managers

De corona uitbraak grijpt ons allemaal aan en brengt gelukkig ook het beste in ons naar boven. Kijk naar de mooie initiatieven die er zijn ontstaan om de zorg, vrijwilligers en werkend Nederland een hart onder de riem te steken! Echt hartverwarmend! Ook Smile als specialist in online-software voor grip op risico’s voelde zich geroepen om in deze heftige tijd iets te doen voor organisaties om de gevolgen van de crisis onder de knie te krijgen. In een paar dagen tijd hebben wij onze bestaande SaaS-software omgebouwd tot een gratis online tool die gebruikt kan worden als een coronamanagement handboek die ook nog eens laat zien hoe jij het doet t.o.v. de rest van BV Nederland. Smile lanceert dé Corona tool voor managers!



Wendy Geurkink, commercieel directeur van Smile: “Omdat wij met Smile gevestigd zijn in Noord-Brabant heeft de uitbraak van het coronavirus ons vanaf het eerste uur beziggehouden. En hoewel wij als softwareleverancier gespecialiseerd zijn in grip op risico’s, was de afgelopen week toch een hectische tijd. Want dit is niet zomaar een crisis. Voor ons was meteen helder dat heel veel organisaties acuut te maken krijgen met de gevolgen van de uitbraak. Daarom hebben alle Smile medewerkers de afgelopen dagen keihard gewerkt aan een gevulde online checklist die te gebruiken is als coronahandboek voor managers”.



Het resultaat is de Corona Tool. Smile ondersteunt hiermee vele Nederlandse ondernemers, directeuren, managers en adviseurs om in deze tijden het hoofd koel te houden en de juiste stappen te zetten zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Door de tool te gebruiken krijgen managers direct een door zichzelf gevulde actielijst te zien en een beeld van hoe hun organisatie presteert t.o.v. andere gebruikers van de tool. Het fungeert dus als kennisbron, managementtool én als benchmark.



Geurkink: “Ook al zijn we een commerciële partij, we willen gebruikers de mogelijkheid geven om zelf te kiezen wat ze het gebruik van de Corona Tool waard vinden. Een bijdrage is niet verplicht want wij snappen dat sommige organisaties het financieel moeilijk krijgen door de crisis. We willen dat het gebruik uiteindelijk heel Nederland ten goede komt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de Corona Tool meegroeit met nieuwe inzichten. Daarom roepen we gebruikers op om hun aanvullingen voor het handboek met ons te delen. Zo heeft iedereen profijt van elkaars inzichten in deze toch al heftige tijd!”



Ga naar www.coronatool.nl, en ga er direct mee aan de slag! Heel veel succes, stay safe en wees lief voor jouw medemens!