Gebruik virtuele aanraakseks stijgt explosief na sluiting seksclubs

AMSTERDAM – Nu seksclubs en erotische massagesalons zijn gesloten vanwege het Coronavirus, blijken Nederlanders vooral in de avonduren fors meer gebruik te maken van virtuele aanraakseks met online webcam dames.



FeelRobotics, dat de technologie achter de websites en de benodigde speeltjes ontwikkelt, ziet een stijging van bezoekers van 40 tot 50 procent op zijn haptische sekswebsite islive.nl sinds de maatregelen zijn afgekondigd.



Het innovatieve hightech softwarebedrijf ontwikkelt producten die via het Internet of Things met elkaar verbonden worden en aanraking op afstand via online platforms mogelijk maken. Dat gebeurt via zogeheten haptische technologie en kunstmatige intelligentie. Producten variëren van de armbandjes van Hey Bracelet, waarmee mensen elkaar op afstand over hun arm kunnen wrijven, tot de seksspeeltjes van dochterbedrijf Kiiroo, waarmee mensen en sekswerkers elkaar op afstand via het internet kunnen bevredigen. Dat gaat bijvoorbeeld via hightech speeltjes als connected vibrators (Teledildonics) of speeltjes waarbij via VR levensecht gevoelde seks wordt gesimuleerd.



De technologie van FeelRobotics wordt gebruikt in de gaming industrie, in huizen en auto’s, maar ook in de seks- en porno-industrie. Zelf heeft het bedrijf onlangs webcamsite islive.nl overgenomen om de technologie in praktijk te brengen. Bezoekers kunnen vibrators en seksspeeltjes op afstand besturen en de dames schokjes en trillingen toedienen. ,,Zo beleven ze een virtuele sekssessie met de dames. Wat we zien is dat in de avonduren, als partners en kinderen op bed liggen, het gebruik van islive.nl enorm stijgt. Zowel van mannen als vrouwen. Je merkt dat mensen een substituut zoeken voor seksclubs en massagesalons”, zegt business director Mike de Jong van FeelRobotics.



Het gebruik van de website begon sinds vrijdag de 13e toe te nemen en met name zondag, maandag, dinsdag en woensdag deze week steeg het met 40 tot 50 procent. Daarnaast kreeg het bedrijf meer aanvragen van sekswerkers en strippers die op islive.nl een profiel willen aanmaken.



FeelRobotics levert de technologie ook aan een populaire pornosite als Pornhub.com, dat tegenwoordig interactieve video’s aanbiedt die gebruik maken van draadloze speeltjes, onder meer van Kiiroo. Pornhub rapporteerde deze week een groei aan bezoekers van 5,7 procent. De Jong ziet over de hele linie een stijging in het gebruik van online seksplatforms. Niet overdag, maar vooral ’s avonds.