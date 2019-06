Publicatie consensusverklaring rTMS in Tijdschrift voor Psychiatrie

Nijmegen, 24 juni 2019 –Clinici en onderzoekers vanuit het Nederlands Kenniscentrum Angst, dwang, trauma en depressie (NedKAD) en Stichting Hersenstimulatie hebben zojuist een consensusverklaring gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Deze verklaring dient ter verduidelijking van de rol en plaats van magnetische hersenstimulatie bij de behandeling van depressie maar ook als handvat om deze techniek effectief en veilig toe te passen. Na meer dan 30 jaar onderzoek naar transcraniële magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van depressie, is deze techniek niet meer weg te denken uit het behandelarsenaal.



Magnetische hersenstimulatie: een aanvulling in de behandeling van depressie



Binnen de psychiatrie wordt de techniek van transcraniële magnetische hersenstimulatie (rTMS) al sinds 1985 intensief onderzocht. rTMS is een goed alternatief voor medicatie en kent, op soms wat lichte hoofdpijn na, geen bijwerkingen. Binnen neuroCare wordt rTMS waar mogelijk gecombineerd met psychotherapie. Onze kennis is altijd up-to-date en vanuit onze vijf vestigingen in Nederland helpen we dagelijks mensen die onvoldoende baat hebben gehad bij andere behandelingen.



Wij staan voor een aanpak op maat volgens de laatste stand van de wetenschap.



rTMS bij depressie en consensusverklaring



neuroCare Group Nederland, voortgekomen uit onderzoeksinstituut Brainclinics, is één van de pioniers die zich sinds 2006 heeft toegelegd op de toepassing van magnetische hersenstimulatie (rTMS), bij met name de behandeling van depressie. Sinds twee jaar is deze behandeling ook erkend als vergoede zorg door Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor meer mensen profijt kunnen hebben van deze behandeling.



De belangrijkste conclusie van de consensusverklaring is dat rTMS een bewezen effectieve en veilige behandeling bij depressie is, met gunstige lange termijneffecten, mits de behandeling wordt uitgevoerd onder supervisie van een (BIG) geregistreerde psycholoog of psychiater.



Deze eerste consensusverklaring is van groot belang om een veilige, verantwoorde en effectieve toepassing van rTMS bij de behandeling van depressie in te kunnen zetten.



Wat is rTMS?



Herhaalde magnetische hersenstimulatie (rTMS) is een niet-invasieve en medicatie-vrije behandelmethode bij depressie. Een magnetische spoel die geplaatst wordt op het hoofd genereert een pulserend magnetisch veld en stimuleert specifieke gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij depressie.



Na ongeveer 10 – 15 behandelsessies kunnen de eerste positieve effecten waarneembaar zijn. In combinatie met psychotherapie kan dit effect worden versterkt en gestabiliseerd.



rTMS is een milde, veilige en effectieve therapie en is geschikt voor mensen met een depressie of behandelresistente depressie.