Bijdrage TVM foundation voor Play Skate Court Grou

Drie kampioenen maar liefst hebben zaterdag 17 november de Play Skate Court in het Friese Grou geopend. Tweevoudig wereldkampioen en paralympisch Dressuuramazone Rixt van der Horst en het succesvolle schaatsechtpaar Jorrit en Heather Bergsma. Namens de TVM foundation bood voorzitter CDA-senator Joop Atsma een cheque van 5000 euro aan.







Het Play Skate Court is gerealiseerd op Sportcomplex Meinga, aan de Burstumerdyk in Grou en biedt rondom een 200 meter skeelerbaan ruimte voor de volgende sporten; pleintje voetbal, basketbal, inlineskaten, hockey, korfbal, handbal, tennis, BMX en free style step. In de winter kunnen het Play Court en de skeelerbaan onder water worden gezet voor een ijsbaan. Er zijn bovendien afspraken met het Foppe Fonds gemaakt om ook gehandicapten gelegenheid te geven om te sporten.



Lutsen Melein van vervoerder Kooiker uit Grou attendeerde de TVM foundation op het unieke sportcomplex en vroeg een bijdrage van de TVM foundation.



Joop Atsma: ”Daar hebben we geen seconde over getwijfeld. De Play Skate Court is belangrijk voor de gemeenschap hier. Jong en oud, gezond en gehandicapt, iedereen kan hier laagdrempelig sporten. Dit is een voorbeeld voor heel Nederland, zeker nu de maatschappelijke focus staat meer op verantwoord bewegen komt.”



TVM foundation



Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn, hun medewerkers en de medewerkers van de TVM groep kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.