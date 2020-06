Hotel & Chateau Marquette geeft aandelen uit om corona te overleven

Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper – van den Berg verkoopt voor 500.000 tot 750.000 euro aan certificaten en verstevigt zo structureel het financieel fundament van zijn bedrijf. ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers’, aldus de horecaondernemer die via de emissie maximaal 38% van de aandelen in de verkoop doet. Een certificaat kost 100 euro.



Erik Kuiper – van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlocatie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Hij investeerde vanaf het begin fors in een modernisering, met als gevolg een negatief effect op de winstontwikkeling en cashflow. Na twee ingecalculeerde verliesjaren leek het bedrijf in 2020 op zwarte cijfers af te stevenen.



De coronacrisis gooit nu roet in het eten. De financiële buffer van Hotel & Chateau Marquette is ontoereikend om de klap op te kunnen vangen. De markt lijkt zich weliswaar licht te herstellen, maar volgens Erik Kuiper – van den Berg blijft zijn bedrijf financieel te kwetsbaar. Om zelfstandig zijn bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren, kiest hij voor een radicale koerswijziging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structureel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De uitgifte van 7500 aandelen van 100 euro moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te houden en de afhankelijkheid van onder meer de bank te verminderen.’



Het is voor Hotel & Chateau Marquette van groot belang dat de eerder in gang gezette renovatie en modernisering wordt voltooid. Om die operatie in 2020 en 2021 te kunnen verwezenlijken heeft Erik Kuiper – van den Berg er voor gekozen het bedrijf met behoud van zijn zeggenschap deels ‘publiek’ te maken. Mede op basis van de positieve reacties die hij vanuit zijn klantenkring, de horecabranche en zijn netwerk in de IJmond ontving heeft de ondernemer er alle vertrouwen in dat de emissie een succes wordt.



Uitgangspunt voor 2020 is het zo veel mogelijk beperken van de financiële coronaschade. Dat lijkt nu de horeca op basis van de 1,5 metereconomie van het slot gaat te lukken. ‘Zowel voor het hotel als het restaurant komen steeds meer boekingen binnen. Maar door het achterblijven van de omzet als totaal blijft de cashflow te laag. Wij denken dat de situatie financieel gezien vanaf 2022 weer normaal is. Met de opbrengst van de emissie zijn we sterk en stabiel genoeg om met veel lagere financieringslasten die periode te overleven en ons bedrijf weer succesvol te maken’, aldus Erik Kuiper – van den Berg. Daarbij legt hij de lat overigens bewust hoog: ‘Tussen 2023 en 2025 willen we een Michelin-ster behalen en voor het restaurant en ook het hotel nieuwe doelgroepen aanboren.’



Bij aankoop van een certificaat of certificaten geldt dat 30% van het aankoopbedrag direct vrij bij Hotel & Chateau Marquette besteed mag worden. Na vijf jaar kan terugkoop van certificaten plaatsvinden waarbij een minimale waarde van 125 euro wordt gehanteerd. Het minimale rendement bedraagt derhalve 55%.