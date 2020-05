Suitsupply komt op voor de helden van de zaak

We gaan weer aan het werk



7 mei 2020 – Twee maanden was Nederland in ‘intelligente lockdown’. Nu het moment daar is om de economie weer op een slimme manier te openen komt Suitsupply met een actie die Italiaanse wevers en Hollandse klanten verbindt.



Het is weinigen ontgaan: een paar weken geleden mengde onze huishistoricus en naamgever van The Jort Collection zich in het coronadebat. Want werd het niet eens tijd om ook die andere patiënten, namelijk de onder de afsluiting zuchtende bedrijven en hun medewerkers, aandacht te geven? Wekenlang deden we ons best ons aan de bevolen beperkingen te houden. Nu het resultaat daar is - het virus lijkt voorlopig ingedamd - wordt het tijd om ons aller welvaart te redden en de economie te herstarten.



Kortom, we gaan weer aan het werk. Back to business!



Jort Kelder: “Thuiswerken bleek leerzaam. Maar van de ongekamde haren tot de pyjamabroekenlook, het was ook een stilistisch slagveld. Tijd om weer ‘kantoorklaar’ te worden.”



Kelder: “Daarom komen Suitsupply en ik met eenmalig aanbod voor een stijlvolle herstart. Bij Vitale Barberis Canonico (sinds 1663), onze zwaar getroffen familieweverijen in het Noord-Italiaanse Biella, lieten we een speciale stof van Australische Super 130 merinowol maken. Hiermee helpen wij in deze bijzondere tijden alle helden van de zaak aan een maatpak, sartoriaal gemaakt in half canvas, voor een ongelofelijke €299 (jawel, de normale prijs is €499). Dus laat snel je maten nemen want onze kleermakers hebben twee tot drie weken nodig, zodat je ‘kantoorklaar’ bent als we weer ‘open’ zijn en jij er weer superstrak uitziet - ook op 1,5 meter.”



De ‘Back to business’-campagne hangt vanaf volgende week op abri’s en billboards door het land. Foto (rechtenvrij): Carli Hermès.



