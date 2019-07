Crisis in Venezuela treft steeds meer zwangere vrouwen

Steeds meer zwangere Venezolaanse vrouwen verlaten huis en haard om behandeld te worden in een noodkliniek van Save the Children in Maicao, Colombia. Meer dan 60 procent van hen heeft risico-zwangerschappen door onder meer geslachtsziekten, bloedarmoede of eerdere complexe bevallingen.



De kliniek aan de grens bij Colombia opende begin april haar deuren en behandelde al 792 Venezolaanse vrouwen. Veel van hen zijn jonger dan 18 jaar. Door het (bijna) ineenstorten van het gezondheidzorgsysteem in eigen land, zijn de vrouwen gedwongen om met gevaar voor eigen leven naar Colombia te reizen. Vaak lieten zij gezinsleden noodgedwongen achter, omdat ze in Colombia geen plek hebben om te verblijven.



Tienermeisjes



Maria Paula Martinez, directeur van Save the Children Colombia, maakt zich zorgen over het aantal zwangere tienermeisjes dat in de kliniek terechtkomt. ‘Een vijfde van alle zwangere vrouwen die wij hier zien is jonger dan 18. Tijdens hun vlucht lieten ze vaak alles achter, ook hun identiteitsbewijzen. Dit maakt toegang tot gezondheidszorg extra moeilijk en zorgt voor grote problemen op lange termijn voor de moeder en voor de ongeboren baby.’



Anticonceptie onbetaalbaar



Door een ernstig tekort aan gezond en vers voedsel, heeft een groeiend aantal zwangeren bloedarmoede. Op dit moment gaat het om 60 procent van de zwangere vrouwen en dit aantal blijft stijgen. Meisjes en vrouwen lopen ook risico doordat zij geslachtsziekten opliepen zoals syfilis en HPV. Als gevolg van de inflatie zijn anticonceptiemiddelen onbetaalbaar en neemt het aantal geslachtsziekten toe.



In de vrouwenkliniek in Maicao worden post- en prenatale behandelingen gegeven. Ook slachtoffers van seksueel geweld en geslachtsziekten kunnen er terecht. De 26-jarige zwangere Ana kreeg er een bloedtransfusie. “Ik was verzwakt, had nierstenen en bloedarmoede. In Venezuela kon ik niet goed genoeg meer voor mijn kinderen en mijzelf zorgen.” Dus verliet ze huis en haard en liet noodgedwongen haar twee oudste dochters achter. “De situatie in Venezuela heeft ons hard getroffen. We huilden allemaal. Familie achter moeten laten is onmenselijk.”



Om aan de groeiende vraag te voldoen, zet Save the Children ook een mobiele kliniek op in het grensgebied bij La Guajira.