Cast 'The Addams Family Musical' bekend gemaakt in Rotterdam [VIDEO]

Donderdag 17 mei zijn de cast en creatives bekend gemaakt van The Addams Family. Dit gebeurde tijdens een presentatie in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De komische musical is de grootste reizende voorstelling van het nieuwe theaterseizoen en een productie van TEC Entertainment. Onder meer Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp en Tony Neef spelen hoofdrollen in The Addams Family. De musical gaat vanaf 28 november in een volledig Nederlandse bewerking op tournee langs negen theaters. Tijdens de perspresentatie werd voor de eerste keer het lied 'Gelokt' vertolkt door zangeres Marjolein Teepen. Zij speelt de rol van Wednesday Addams.



Dochter Wednesday Addams is verliefd geworden op een doodnormale Hollandse jongen: Lucas Beineke. Samen met zijn ouders, Ellis en Henk Beineke, komt hij kennis maken met zijn aanstaande schoonfamilie: THE ADDAMS FAMILY. De familie Beineke zal in de musical gespeeld worden door Mylène d’Anjou, Dick Cohen en Terence van der Loo. Daarnaast zal het ensemble van THE ADDAMS FAMILY bestaan uit Julia Berendse, Frank van Hengel, Javan Hoen, Suzanne de Heij, Thomas Kuipers, Rick Sessink, Dieter Spileers, Miriam Venema en Liss Walravens. Al eerder werd aangekondigd dat Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp, Tony Neef, Irene Kuiper, Marjolein Teepen, Martijn Vogel en Raymond Paardekooper te zien zullen zijn in THE ADDAMS FAMILY.



Tijdens de presentatie werd ook het creatieve team voorgesteld, dat zal worden aangevoerd door regisseur Paul Eenens. Het team bestaat verder uit Jon van Eerd (vertaling en bewerking), Stanley Burleson (choreografie), David Keech (muzikale leiding), Carla Janssen Höfelt (decorontwerp), Uri Rapaport (lichtontwerp), Jeroen Bas (geluidsontwerp), Eve Velthuijzen (kostuumontwerp) en Bobby Renooij (haar en make-up).



Verhaal



De excentrieke Addams Family is springlevend! De gepassioneerde Gomez (Johnny Kraaijkamp) en zijn geliefde Morticia (Pia Douwes), hun duistere ‘schatjes’ Wednesday (Marjolein Teepen) en Pugsley (Martijn Vogel), Oom Fester (Tony Neef), Oma Eudora (Irene Kuiper) en uiteraard butler Lurch (Raymond Paardekooper) treden uit de duisternis en verruilen hun macabere villa voor een zwarte komedie in het theater. Dochter Wednesday Addams is volwassen geworden en draagt een schokkend geheim met zich mee. Ze is verliefd op Lucas (Terence van der Loo), een gewone jonge man die, tot overmaat van ramp, afkomstig is uit een ‘doodnormaal’ gezin! Ze deelt het geheim enkel met haar vader Gomez, die echter nog nooit iets voor zijn geliefde Morticia verborgen heeft gehouden. Als Lucas en zijn ouders Ellis en Henk Beineke (Mylène d’Anjou en Dick Cohen) worden uitgenodigd voor een kennismakingsdiner, komt de waarheid op tafel te liggen. De volle maan schijnt, de geesten worden wakker en de liefde wordt op alle fronten op de proef gesteld.



De muzikale komedie THE ADDAMS FAMILY is gebaseerd op de personages gecreëerd door Charles Addams. Muziek en songteksten zijn geschreven door Andrew Lippa, die ook de muziek en de teksten schreef voor de Broadway musical Big Fish, de muziek voor het Broadway toneelstuk The Farnsworth Invention en het script, muziek en teksten voor de Drama Desk prijswinnende musical The Wild Party. Marshall Brickman en Rick Elice schreven samen het script voor de meermaals bekroonde Broadway musical Jersey Boys. Marschall Brickman schreef verder samen met Woody Allen het script voor de films voor Sleeper, Annie Hall, Manhattan en Manhattan Murder Mystery en was hoofdschrijver voor The Tonight Show with Johnny Carson. Rick Elice's toneelstuk, Peter and the Starcatcher, ontving negen nominaties en won in 2012 vijf Tony Awards.



De nieuwe Nederlandse bewerking van THE ADDAMS FAMILY is in theaterseizoen 2018 – 2019 te zien in Schouwburg Hengelo, Nieuwe Luxor Theater Rotterdam, Theater Orpheus Apeldoorn, World Forum Theater Den Haag, MartiniPlaza Groningen, Chassé Theater Breda, Parkstad Limburg Theater Heerlen, Schouwburg Amphion Doetinchem en RAI Theater Amsterdam. Kaarten voor de voorstellingen van THE ADDAMS FAMILY zijn te koop via https://www.theaddamsfamily.nl/



