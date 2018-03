Eerste slagers met meestertitel ‘ branche erkende meesterslager’

Op 15 maart zijn de eerste twee branche erkende meesterslagers van Nederland geïnaugureerd. Wouter van de Veen van Slagerij Wout van de Veen in Ederveen en Dennis van Dun van Slagerij Van Roessel in Waalwijk zijn de eerste twee slagers die zichzelf branche erkende meesterslager mogen noemen. De meestertitel is de hoogst haalbare titel in de slagersbranche en toont aan dat een slager het slagersvak in alle facetten excellent beheerst. Met de introductie van de meestertitel in de branche wordt ook het slagersambacht en vakmanschap bewaard voor de toekomst.



Ad Bergwerff, voorzitter Commissie Meesterproef, roemde de bevlogen kandidaten: “Iedere kandidaat heeft het beste van zichzelf laten zien. Top vakmensen, allemaal! Onze beoordelaars zagen ook de onderlinge verschillen en de diverse accenten die elke kandidaat wist te leggen. Voor de een op het gebied van de worstmakerij en de smaakbeleving die daar bij hoort, voor de ander de passie voor een hoogwaardig vleesproduct en voor de presentatie daarvan.



Excellente beheersing van het slagersvak in alle facetten, daar draait het om bij de meestertitel branche erkende meesterslager. Van levende inkoop en slachten tot vers vleesbewerking en worstmakerij. Met maar liefst 75 criteria op dit specialistisch gebied. En niet te vergeten ook een toets op ondernemersvaardigheden met alle theoretische kennis die daar bij hoort. De lat ligt hoog. Er waren herkansingen. En gaande weg en door het jaar heen, wordt het dan duidelijk voor de beoordelaars en ook voor de Commissie Meesterproef wie de proef behaald. Helaas zijn er twee kandidaten afgevallen in dit zware traject. Ook alle lof voor deze twee fantastische slagers.”



De twee branche erkende meesterslagers kregen uit handen van de voorzitter van de Commissie Meesterproef Ad Bergwerff de officiële gouden ‘meesterspeldjes’ uitgereikt en persoonlijke buis met signature ‘branche erkende meesterslager’. Uit de handen van Olympisch kampioen en spreker tijdens de feestelijke inauguratie, Mark Tuitert ontvingen beide heren de oorkonde.



Meesterproef



De meesterproef bestaat uit drie onderdelen: vers vleesbewerking (1), ondernemerschap en communicatie (2) en worstmakerij en traiteur (3). Bij het onderdeel vers vleesbewerking staan zaken centraal als levende inkoop, slachttechnieken, uitbenen, portioneren, vliezen en verdelen. Dit onderdeel vindt plaats op een vleesbewerkingsbedrijf. Bedwelmen en fixeren wordt uitgevoerd door een gecertificeerde slachter.



Bij het onderdeel worstmakerij en traiteur worden in twee dagen tijd 11 producten vervaardigd, waarin 22 technieken zijn verwerkt. Het onderdeel ‘communicatie en ondernemerschap’ bestaat uit een theorietoets en het presenteren van een eigen bedrijfsplan waaruit ondernemersvisie blijkt. In totaal beslaat de meesterproef vijf dagen.



Elk onderdeel van de meesterproef wordt beoordeeld door 2 beoordelaars. Beoordelaars zijn vakmensen uit de branche die door de Stichting Meestertitels Slagersbranche zijn benoemd. Zij rapporteren aan de Commissie Meesterproef.



Excellent



De meestertitel is de hoogst haalbare titel in de slagersbranche en toont aan dat een slager het slagersvak excellent beheerst: als ambachtelijke vakman en ondernemer. De introductie van de meestertitel in de slagersbranche draagt bij aan een betere waardering en erkenning van het slagersambacht binnen en buiten de branche. Zeker ook om de instroom in de branche te verbeteren. Dit is gebaseerd op de ervaring van branches waar de meestertitel reeds is ingevoerd zoals bijvoorbeeld in de horeca, gastronomie, patissiers en broodbakkers (boulangers).



Over Stichting Meestertitels Slagersbranche



De meestertitel ‘branche erkende meesterslager’ is ondergebracht bij de Stichting Meestertitels Slagersbranche. De titel ‘branche erkende meesterslager’ is er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Het behalen van de meestertitel getuigt van excellente beheersing van het slagersvak in alle facetten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.



