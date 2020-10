'Bewustwording gezondheid leidt niet standaard tot aanpassen sport- en beweeggedrag'

Dit is een expertquote van Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Een op drie bewuster bezig met gezondheid sinds corona | ANP



De uitbraak én de gevolgen van corona leiden tot veel aandacht voor gezondheid en leefstijl. Dit komt omdat corona een direct verband laat zien tussen (on)gezonde leefstijl en het verloop van de ziekte wanneer iemand besmet is.



Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, gaf op 27 maart 2020 al aan dat gemiddeld tweederde tot tachtig procent van de patiënten met corona op de intensive care overgewicht heeft. Ook in andere landen is deze trend te zien (Zorgwijzer, 2020). Dit laat de relevantie van een gezonde leefstijl op het verloop van een ziekte zoals door besmetting met het COVID-19 virus zien. Sport en bewegen speelt een belangrijke rol, omdat het een positief effect heeft op onder andere het immuunsysteem en de preventie van overgewicht.



Ook doorbreken de corona maatregelen veel gewoonten omtrent leefstijl, waaronder bewegen. Denk aan het actief pendelen van en naar werk dat wegvalt en de tijdelijke sluiting van sportverenigingen en het wegvallen van competities.



Bewustwording en gedrag



Het wegvallen van gewoonten dwingt mensen om over hun leefstijl na te denken. Als dat gebeurt, zijn mensen zich bewust van hun eigen gedrag. En bewustwording is de éérste stap in het veranderen van gedrag: bedenken waarom je niet tevreden bent met huidig gedrag.



Ondanks dat meer mensen bewuster bezig zijn met hun gezondheid en meer willen bewegen blijkt het toch lastig om deze motivatie om te zetten naar actie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een gat ligt tussen motivatie en het daadwerkelijk uitvoeren van nieuw gedrag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Iemand stelt zichzelf een onmogelijk (groot of lange termijn) doel of iemand heeft er geen vertrouwen in dat het hem/haar gaat lukken om het nieuwe gedrag uit te voeren. Het helpt om keuzes te maken en concrete en kleine doelen te stellen. Bijvoorbeeld twee keer per week 's avonds een extra rondje wandelen.



Noor Willemsen is specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.