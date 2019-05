‘De tropenjaren houden voor ons nooit op.’

‘Mijn beperking is onzichtbaar’, zegt Luca Bikker uit Loosdrecht in de campagnespot van HandicapNL, die vanaf 8 mei te zien is op tv en online. De campagne vraagt aandacht voor de beperkingen die achter de zichtbare handicap schuilgaan. Luca heeft het syndroom van Down, is hypermobiel en is voor alles afhankelijk van zijn ouders. Die zijn gek op hem en de buitenwereld ziet een vrolijk, sterk gezin. Maar wie dichterbij komt, ziet ook wat anders.







Luca (14) is een van de gezichten uit de campagne van HandicapNL. Zijn moeder Rafaëla vertelt: ”Luca maakt het ons makkelijk. Hij heeft op z’n veertiende dan wel het verstand van een tweejarige, het is een scheet van een kind. Luca is voor alles afhankelijk van ons. Het lukt ons om met de nodige ondersteuning Luca thuis te laten wonen. Hij heeft nog een broertje dat dol op hem is. We voelen ons een heel gewoon gezin. Dat we er zo goed mee omgaan en positief zijn ingesteld, is tegelijkertijd een valkuil. Niet alleen Luca wordt ouder, wij ook. Dat voel je. Als ouders heb je zelf niet door dat je soms over je grenzen gaat. Je bent veel meer uren bezig met zorg dan je denkt. Voor gewone ouders houden de tropenjaren na een tijdje op. Bij ons duren ze een leven lang.”



Onbekend maakt onbemind



De meeste Nederlanders hebben geen idee hoeveel mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap ons land telt. Meer dan 80% van de bevolking onderschat het aantal mensen met een lichamelijke beperking. ““De onbekendheid reikt verder dan de getallen”, zegt Daniëlle Schutgens, directeur HandicapNL. “Veel mensen onderschatten wat het leven met een handicap inhoudt. Voorbij een ‘zichtbare’ handicap kijken is voor veel mensen lastig. Het is vaak niet alleen het eerste, maar ook het enige dat men ziet. Maar achter een handicap gaat veel meer schuil dan alleen maar praktische beperkingen. Het gaat ook om het kunnen aangaan van relaties, serieus genomen worden of niet een te zwaar beroep hoeven doen op je naasten: het soort zaken dat voor iedereen van belang is. Het zijn juist die dingen die we in de campagne ‘Mijn beperking is onzichtbaar’ voor het voetlicht brengen. Zo willen we werken aan meer begrip en uiteindelijk eerlijker kansen voor mensen met een handicap.”



Over HandicapNL en de campagne



HandicapNL ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan en minder eenzaam te zijn, mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving in het creëren van eerlijke kansen.



De campagne ‘Mijn beperking is onzichtbaar’ laat zien dat het voor mensen met een handicap veel harder werken is om daadwerkelijk van kansen gebruik te kunnen maken en dat het bieden van eerlijke kansen een andere bewustwording van de samenleving vraagt. Hetty en anderen werden voor de campagne geportretteerd door fotografe en regisseuse Robin de Puy.



Op jezietmaardehelft.nl beantwoorden mensen met een handicap onder meer vragen van voorbijgangers en geven zij tips voor de sociale omgang. De campagne start op 8 mei.