Kwaliteitsdiscounter Vomar opent winkel in Weesp

Vomar Voordeelmarkt opent in maart 2021 een nieuw te bouwen discountsupermarkt aan de Achtergracht in Weesp. Daarmee kunnen de inwoners van Weesp profiteren van de laagste prijsgarantie die Vomar hanteert en dus flink besparen op hun dagelijkse boodschappen. Algemeen Directeur Aart van Haren is verheugd over de nieuwe winkel: “Deze splinternieuwe Vomar zal een aanwinst zijn voor Weesp omdat er nog geen discounter is gevestigd. Ook is de winkel straks heel goed bereikbaar met een groot parkeerdek voor ruim 120 auto’s”. De grondwerkzaamheden voor de bouw zijn inmiddels gestart en in februari wordt gestart met de fundering.



De nieuwe Vomar Voordeelmarkt zal een totale oppervlakte van 2.075 vierkante meter krijgen en een groot assortiment aan verse producten en kruidenierswaren bieden voor de laagste prijs. Deze laagste prijs garandeert Vomar aan haar klanten naast nog twee andere garanties: de beste kwaliteit en de snelste service. Ondanks dat klanten bij Vomar vaak meer dan 15% goedkoper uit zijn voor hun dagelijkse boodschappen dan bij andere formules, doet de discounter niets af aan de kwaliteit van de producten. En ook bij de kassa worden klanten snel geholpen omdat de 4de klant in de rij zijn of haar boodschappen gratis meekrijgt.



Potentie



Aart van Haren verwacht veel van de nieuwe Vomar in Weesp. “Weesp heeft nu ruim 19.000 inwoners en met de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder, waar 2.750 nieuwe woningen worden gebouwd, gaat dit inwoneraantal nog flink stijgen. Bij Vomar gaan we er alles aan doen om deze bewoners de beste kwaliteit voor de laagste prijs te bieden”, aldus Van Haren.



Het ruime parkeerdek met een vlakke roltrap die rechtstreeks in de winkel uitkomt, is voor Vomar klanten het eerste uur gratis en met de vele fietsenrekken voor de winkel is de nieuwe winkel straks helemaal klaar om de klanten te ontvangen.



Groei



Vomar Voordeelmarkt is al drie jaar op rij, autonoom de snelst groeiende supermarkt van Nederland. De omzet van de discounter groeide in 2019 met ruim 11%. “We zijn erg trots op deze groei en hebben ook de ambitie om met nieuwe locaties te blijven groeien, vertelt Van Haren. “Eind 2019 hebben we nog vier nieuwe winkels toegevoegd en zijn er nu totaal 69 Vomar Voordeelmarkten. De nieuwe winkel in Weesp past perfect in onze groeistrategie en valt ook mooi binnen ons marktgebied, vlakbij onze winkels in Bussum en Amsterdam Holendrecht. Ik nodig alvast iedereen in Weesp uit om in 2021 onze mooie nieuwe winkel te komen bezoeken”.