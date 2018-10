Arcona Property Fund N.V. krijgt in oktober beursnotering in Praag

De Prague Stock Exchange (PSE) heeft bevestigd dat Arcona Property Fund N.V. aan alle voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een beursnotering aan de beurs in Praag. Het wordt de tweede notering voor het fonds naast de beursnotering aan Euronext Amsterdam.



Arcona Property Fund verwacht dat de tweede notering in oktober 2018 zal plaatsvinden. Het fonds krijgt dan een plek in het Collective Investment Securities Market segment, een nieuw sub-segment voor beleggingsfondsen van de beurs van Praag.



Arcona Property Fund belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa. De directie van het fonds verwacht dat een tweede notering aan een effectenbeurs in de regio waar ook het vastgoed is gesitueerd, kan bijdragen aan verbetering van de liquiditeit van het aandeel en de financierbaarheid van de portefeuille.



De Prague Stock Exchange (PSE), opgericht in 1871, is de oudste en de grootste aandelenbeurs van Tsjechië. De beurs werd in 1993 heropend na 50 jaar gesloten te zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog en het communistische bewind.