Academy Ervaringsprofs Kindzorg opgericht

Kind- en gezinsgerichtheid is het hart van goede kindzorg en zou de basis moeten zijn van de visie van elke organisatie die zorg aan kinderen levert. Dat is al 42 jaar de missie van Stichting Kind en Ziekenhuis. Na vele successen geboekt te hebben zoals slapen bij je kind in het ziekenhuis, het kwaliteisinstrument Smiley en vele andere zaken is nu de Academy Ervaringsprofs Kindzorg gestart.



Directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis Hester Rippen ziet veel voordelen in de Academy: “Zorgorganisaties, zorgprofessionals en ervaringsexperts krijgen middels de Academy de mogelijkheid om op een nieuwe manier met elkaar samen te werken en van elkaar te leren in een community met kind en gezin.” Na 8 jaar werken voor Kind en Ziekenhuis weet ze zeker dat de Academy in veel behoeftes zal voorzien: “Alleen al hoe je gebruik kunt maken van de kennis van andere zorgprofessionals en Kind en Ziekenhuis en hoe je die visie toetst aan de ervaringen van kinderen en gezinnen is zó belangrijk. Het zorgveld van kinderartsen en ziekenhuizen heeft inmiddels dan ook met enthousiasme gereageerd op de oprichting van de Academy”.



Landelijke Kennisdag



De Academy Ervaringsprofs Kindzorg organiseert een jaarlijkse kennisdag, deelt expertise middels het kenniscentrum van Kind en Ziekenhuis, geeft trainingen, advies, signaleert actualiteiten, doet onderzoek en ontwikkelt tools en deelt ervaringen van duizenden kinderen en gezinnen die Kind en Ziekenhuis heeft verzameld middels de Ervaringsmonitor.Voorzitter van Stichting Kind en Ziekenhuis Giliam Kuijpers valt Hester bij: “Ik weet als geen ander, vanuit mijn voormalig werk als kinderarts, hoe belangrijk het is om rechtstreeks vanuit het perspectief van kinderen en ouders de kwaliteit van zorg te kunnen optimaliseren. In mijn huidige rol als voorzitter sla ik de brug tussen de zorg professionals en het kind en het gezin. De Academy is hiervoor een fantastisch instrument.”