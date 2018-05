MST start nieuwe opleiding tot transmuraal kinderverpleegkundige

MST en KinderThuisZorg starten met nieuwe unieke opleiding transmuraal kinderverpleegkundige



‘In het ziekenhuis als het nodig is, thuis als het kan!’



Enschede, 7 mei 2018



Medisch Spectrum Twente, KinderThuisZorg en CIVO-zorgopleiders gaan een unieke samenwerking aan. Vanaf maart 2019 bieden zij twee opleidingsplaatsen aan tot transmuraal kinderverpleegkundige. Een nieuwe opleiding, waarbij ervaring wordt opgedaan in zowel de intra- als extramurale omgeving.



Met het aanbieden van de nieuwe opleiding lopen MST, KinderThuisZorg en CIVO landelijk voorop bij de ontwikkeling van transmurale zorg. Door het opleiden van transmuraal kinderverpleegkundigen blijven kind en ouders de best mogelijke zorg ontvangen en wordt tegemoetgekomen aan een maatschappelijke behoefte.



Zorg in thuissituatie neemt toe



De afgelopen jaren is de vraag naar de zorg voor zieke kinderen in de thuissituatie enorm toegenomen. De nieuwe opleiding sluit aan op deze vraag. Zo gaan de verpleegkundigen ervaring opdoen in zowel de intra- als extramurale setting; op de Kinder- en Tienerafdeling in MST en in een van de kinderwijkteams van KinderThuisZorg in en rondom Enschede. Zij ontwikkelen hiermee vaardigheden die ervoor zorgen dat zij in beide omgevingen deskundig zijn. Hierdoor wordt de flexibiliteit en uitwisselbaarheid van kinderverpleegkundigen vergroot. De verpleegkundige begrijpt wat er in beide werelden gebeurt en zorgt voor verbinding.



Start opleiding



De tweejarige opleiding begint in juli 2018 met een voorwerkperiode van acht maanden (vier maanden in MST en vier maanden bij KinderThuisZorg), gevolgd door het daadwerkelijke opleidingstraject tot transmuraal kinderverpleegkundige. De werving hiervoor is inmiddels gestart. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door CIVO-zorgopleiders.