Andere samenstelling Raad van Commissarissen DKG (Bruynzeel)

Mevrouw M.M. (Margaretha) Smits, mevrouw L.C.Q.M. (Laetitia) Smits van Oyen en mevrouw F.E.A. (Françoise) Dechesne zijn toegetreden tot de raad van commissarissen van DKG. DKG is de moedermaatschappij van onder andere Bruynzeel Keukens.



Margaretha Smits heeft in haar carrière verschillende functies in de gezondheidszorg bekleed. Laetitia Smits van Oyen heeft een achtergrond in ondernemen, architectuur en bouw. Zij is tevens lid van de Raad van Toezicht TU Delft. Françoise Dechesne heeft in haar loopbaan verschillende functies bekleed in projectontwikkeling en onroerend goed. Zij is momenteel Managing Director van Multi Corporation Nederland en België.



Met deze benoemingen neemt DKG, na 8 jaar, afscheid van J.S.T. (Tjalling) Tiemstra als lid van de raad van commissarissen.



Met de toetreding van Margaretha Smits, Laetitia Smits van Oyen en Françoise Dechesne en de bestaande leden F.J. (Folkert) Sneep als voorzitter en T.C. (Tymon) Sevenster, bestaat de raad van commissarissen van DKG uit 5 leden waarvan 3 vrouwen.



Over DKG



DKG is de groep achter de Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. Daarnaast worden vanuit DKG Keukens private label keukens ontwikkeld. DKG produceert haar keukens zelf in de in 2016 uitgebreide en gemoderniseerde fabriek in Bergen op Zoom (NL). De kern van de activiteiten ligt in Nederland, maar DKG is ook actief op de keukenmarkt in België, Dubai, Marokko, India en het Verenigd Koninkrijk.



De jaaromzet bedraagt ca. € 200 miljoen. Er zijn ongeveer 750 mensen werkzaam bij DKG.



