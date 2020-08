Eerste volledig elektrische betonmixer: CO2 en NOx neutraal

AMSTERDAM, 1 september 2020. Kijlstra, een landelijke leverancier van betonmortel, lanceert op dinsdag 1 september (“Duurzame Dinsdag”) in Amsterdam de eerste geheel elektrische betonmixer ter wereld. De mixer en de vrachtauto waarmee die wordt vervoerd zijn geluidsstil en volledig vrij van de uitstoot van CO2 en stikstof.



De ‘onthulling’ vindt plaats bij de hoofdingang van het Stadhuis (Amstel 1) om 8.45 uur door Marieke van Doorninck, de Amsterdamse wethouder van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid en Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam.



Bouw profiteert van minder stikstof



Kijlstra Betonmortel heeft samen met Bontrup Mortel Circulair een betonmortel centrale in de Amsterdamse haven. Samen leveren ze met dit initiatief een bijdrage aan zowel het gemeentelijke als het havenbeleid dat meer inzet op duurzaamheid.



De vermindering van stikstof, een ander effect van de elektrische aandrijving, is daarnaast gunstig voor de woningbouwambities van de hoofdstad. De stikstofproblemen hebben soms een vertragende werking op bouwprojecten.



Marieke van Doorninck is dan ook blij met de elektrische betonmixer: “In Amsterdam stellen we hoge duurzaamheidseisen aan nieuwe woningen die worden gebouwd. Maar het is minstens zo belangrijk dat het bouwen van deze woningen ook op een zo’n duurzaam mogelijke manier gebeurt. Dat is niet alleen prettig voor de omgeving, omdat het gepaard gaat met minder lawaai, maar helpt ons ook bij de stikstofproblematiek. Door onze stikstofuitstoot tijdens de bouw omlaag te brengen kunnen projecten op een verantwoorde manier doorgaan, zonder dat de kwaliteit van de natuur daarbij in het geding komt.”



Technisch directeur van Kijlstra, René Kors, wijst erop dat één wagen nog maar het begin is. “Er zijn zo’n 150 betoncentrales in Nederland. Vanuit elke fabriek vertrekken dagelijks vrachtwagens en betonmixers. Als elektriciteit of waterstof in onze sector de norm wordt, creëren we een gigantisch milieuvoordeel.”



Groei bouwstoffen in Amsterdamse haven



Omdat er nog veel groei is in de bouw (woningen, kantoren, wegen), neemt ook de opslag van bouwstoffen toe in de Amsterdamse haven. Volgens Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, is het niet alleen een groei in volumes, maar ook in innovatie. “Bouwstoffen vormen een belangrijke ladingstroom voor de Amsterdamse haven. Amsterdam heeft een grote bouwopgave en de bouwers voelen de gevolgen van de stikstofproblematiek. Deze innovatieve betonmixer zorgt voor minder CO2- en stikstofuitstoot en is daardoor minder milieubelastend. Ik weet dat er ook wordt gewerkt aan een reductie van de CO2-effecten van beton zelf, door het materiaal een andere samenstelling te geven (minder cement, meer natuurlijk gesteente). Met dit soort initiateven maken we de haven en de stad duurzamer. Ik ben dan ook trots op dit soort innovatieve havenbedrijven.”