Proef de Slag bij Waterloo

Op 18 juni 1815 verloor Napoleon Bonaparte de Slag bij Waterloo, een van de vijftien meest beslissende veldslagen in de wereldgeschiedenis. Tijdens de gevechten werden, naast kanonnen en musketten, door de cavalerie lansen en diverse soorten sabels gebruikt. Bijna 600 sabels en lansen, voor een belangrijk deel afkomstig uit de tijd van de Slag bij Waterloo, worden op 22 juni 2020 door het Haagse veilinghuis Venduehuis der Notarissen geveild.



Kwalitatief hoogstaand



Elk object dat op deze veiling aangeboden wordt, is gecontroleerd en beschreven. Hiervoor zijn documenten in vier verschillende talen bestudeerd. In zeer korte tijd is er hard gewerkt om deze bijzondere, eenmalige kwaliteitsveiling van de grond te krijgen.



Unieke topstukken



Zeer bijzonder in de collectie is de British 1796 Pattern Light Cavalry Trooper's Sword. Deze is gedurende de Napoleontische oorlogen door het Britse leger gebruikt en in 1814 aan het Nederlandse leger geleverd. Ook de Franse Sabre de la Cavalerie de Ligne An XI is bijzonder, omdat dit het standaardwapen van de Franse kurassiers van Napoleon was. In theorie hebben deze twee sabels elkaar gekruist tijdens de Slag bij Waterloo.



Een uitzonderlijke veiling



De sabels, gebruikt door het Nederlandse leger en eigendom van het Rijk, stammen uit de tijd van de Slag bij Waterloo. Op zich is dat al uniek, maar eveneens uitzonderlijk is dat zo’n grote originele verzameling in één keer, én voor de eerste keer, wordt aangeboden. Een belangrijk deel dus van de vaderlandse geschiedenis dat nu onder de hamer komt.



Bezichtigen



Alle sabels en lansen zijn nu te zien bij het Venduehuis in Den Haag, waar zij alleen op afspraak bezichtigd kunnen worden. Via de website van het Venduehuis kan iedere geïnteresseerde een afspraak maken.



Online veilen



Alle sabels en lansen staan online op de website van het Venduehuis, waar u een bod uit kunt brengen. De veiling eindigt op 22 juni om 20:00 uur. Wanneer in de laatste 5 minuten nog een bod wordt geplaatst dan wordt de veiling van dat object met 5 minuten verlengd, net zolang tot er niet meer op wordt geboden.