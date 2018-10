Lelystad start E-bike en E-auto deelsysteem

Lelystad Airport Businesspark (LAB), de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben gisteren het startsein gegeven voor een uniek project: het eerste E-bike & E-auto deelsysteem van Lelystad. Met het project willen de drie partijen duurzame mobiliteit stimuleren - zowel binnen Lelystad als van en naar de stad - en de luchtkwaliteit verbeteren.



Werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in Lelystad en op Lelystad Airport Businesspark kunnen vanaf vandaag de eerste zes maanden kosteloos gebruik maken van het deelsysteem.



Ambitie



Onder het motto ‘Practice What You Preach’ hebben gedeputeerde Jan de Reus, wethouder Ed Rentenaar en Rob Verhoeff, directeur OMALA N.V. maandag officieel het startsein gegeven voor het deelsysteem door zelf een eerste testrit te maken op een van de 25 E-bikes en in een van de drie elektrische auto’s.



Bij de start van het E-deelsysteem hebben de drie partijen de ambitie uitgesproken om medio volgend jaar het aantal voertuigen flink te vergroten. Het streven is dat medio 2020 minstens 10% van de werknemers in Lelystad regelmatig gebruik maakt van het duurzame E-deelsysteem.



“Met dit deelsysteem bieden we een modern alternatief voor bedrijven en hun werknemers om serieus werk te maken van duurzame mobiliteit. Voor korte afstanden in en rondom Lelystad is de E-bike namelijk een prima vervoersmiddel. En moet je een keer wat verder weg dan staat er een volgeladen elektrische auto voor je klaar, aldus Rob Verhoeff.



Achtergrond



Lelystad Airport Businesspark (LAB), de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben het thema duurzame mobiliteit hoog op de agenda staan.



De bovengenoemde partijen hebben de handen ineengeslagen en zijn een pilot gestart in Lelystad voor een gecombineerd deelsysteem van E-bikes en elektrische auto’s. De pilot is gericht op werknemers van bedrijven en organisaties die zijn gevestigd in Lelystad. Het E-deelsysteem loopt minimaal 12 maanden en kan worden verlengd naar 36 maanden.



De eerste E-bikes en elektrische auto’s staan op en rondom NS station Lelystad en Lelystad Airport Businesspark. De voertuigen kunnen door gebruikers eenvoudig via een app worden gereserveerd.



Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. De pilot wordt uitgevoerd door rij2op5, Free to go en E-bike2work.



Geïnteresseerde - van in Lelystad gevestigde - bedrijven en/of werknemers kunnen zich vanaf heden aanmelden via: www.deelsysteem.lelystadairportbusinesspark.nl .



Fotobijschrift Van links naar rechts:



- Ed Rentenaar, wethouder gemeente Lelystad



- Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland



- Rob Verhoeff directeur OMALA N.V.