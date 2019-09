Canal Digitaal en Panasonic bundelen krachten voor hybride smart-tv-ap

Canal Digitaal en Panasonic bundelen krachten voor hybride smart-tv-app Hilversum, 16 september 2019 – Canal Digitaal heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met televisiefabrikant Panasonic. Canal Digitaal haar innovatieve hybride Smart TV App zal worden geïntegreerd in de nieuwste generatie smart-tv's die Panasonic produceert. Canal Digitaal’s hybride Smart TV App biedt gebruikers van Panasonic smart-tv's, die allemaal zijn voorzien van ingebouwde satelliettuners, via een centrale userinterface een naadloze toegang tot lineaire en niet-lineaire tv-content in schitterende HD- en UHD-kwaliteit. Een settopbox is niet nodig. Bovendien verbindt het de smart-tv met internet, waardoor de gebruiker de beschikking krijgt over een groot aantal interactieve functies (zoals live restart, pause TV en toegang tot mediabibliotheken) en digitale diensten, zoals een elektronische programmagids. De hybride smart-tv-app van Canal Digitaal zal vanaf dit najaar beschikbaar zijn op alle Panasonic OLED-tv-modellen uit 2019, en op de Ultra HD HDR LED-tv's vanaf serie GXW804. Canal Digitaal levert niet alleen amusements- en digitale diensten via smart-tv's, maar ook via een app op mobiele apparaten. Zo kunnen gebruikers naadloos switchen tussen de verschillende schermen. “Panasonic is de eerste fabrikant van televisies die de nieuwe HbbTV Operator App Standard 2019 integreert in zijn toestellen. Wij zijn heel blij dat we met de M7 Group weer een sterke partner hebben gevonden waarmee we onze klanten aantrekkelijke toegevoegde waarde kunnen bieden," verklaarde Dirk Schulze, hoofd Product Marketing TV/Home AV bij Panasonic Germany. Andrei Noppe, Executive Vice President Operations van M7 Group, gaf aan: “Panasonic is een logische partner voor de lancering van onze nieuwe M7 HbbTV Operator App. Het bedrijf beschikt over een lange ervaring in de productie van tv's, biedt een innovatief tunerconcept en heeft een sterke marktpositie.”

Over M7 Group

M7 Group S.A. is gevestigd in Luxemburg en is een van de grootste aanbieders van tv-platforms via satelliet en op basis van IP in Europa. M7 Group opereert met verschillende merken in verschillende landen: Skylink en Freesat in de Tsjechische Republiek en Slowakije, Canal Digitaal in Nederland, TV Vlaanderen en TeleSat in België, HD Austria in Oostenrijk, UPC Direct in Hongarije, FocusSat in Roemenië en Diveo in Duitsland. Elk merk biedt een eigen taal- en cultuurspecifiek tv-aanbod aan. Op dit moment levert M7 Group honderden satelliet- en op IP gebaseerde radio- en tv-zenders in digitale en HD-kwaliteit aan meer dan 3 miljoen huishoudens. M7 Group biedt sinds 2011 ook breedband- en telefoniediensten aan voor haar klanten in Nederland en België. M7 Platform Services biedt programma-aanbieders end-to-end distributie-oplossingen voor DTH-, kabel- en IPTV-ontvangst. Voor meer informatie: www.m7group.eu





Over Panasonic

Panasonic Corporation is wereldleider in de ontwikkeling van uiteenlopende elektronicatechnieken en -oplossingen voor klanten in de sectoren consumentenelektronica, wonen, automotive en B2B. De onderneming bestond in 2018 100 jaar en is sinds de oprichting uitgegroeid tot een wereldspeler. Op dit moment telt het bedrijf wereldwijd 582 dochterondernemingen en 87 gelieerde ondernemingen. De geconsolideerde netto-omzet over het op 31 maart 2019 afgesloten boekjaar bedroeg 8003 miljard yen. De onderneming zet zich in voor het creëren van nieuwe waarde via innovaties die de afzonderlijke divisies overschrijden, en gebruikt haar technologieën om een beter leven en een betere wereld te bieden aan haar klanten. Ga naar http://www.panasonic.com/global voor meer informatie over Panasonic.