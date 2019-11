Eva van Duin is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2019. Dat is donderdag 28 november bekendgemaakt op het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek in Utrecht. Eva won deze prijs met haar thesis ‘De Rol van Werkalliantie en Vervulling van Psychologische Basisbehoeften binnen de Effectiviteit van Coaching’. Zij ontving een certificaat en een cheque van 1.000 euro uit handen van juryvoorzitter Dr. Kilian Wawoe.



De vakjury, bestaande uit Dr.Kilian Wawoe, Drs. Anje-Marijcke van Boxtel, Dr. Sanne Peeters en Charlotte van den Wall Bake, heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk.



Winnaars



Eva van Duin was de terechte winnaar aldus de jury, omdat in haar scriptie wetenschap en praktijk echt samen komen. Zij waardeerde het gebruik van veel nieuwe instrumenten, de leesbaarheid en het educatieve gehalte. Het bekijken van het mediërend effect, maakte het een boeiend verhaal. Eva mocht een cheque van 1.000 euro in ontvangst nemen. Eva studeerde aan de Open Universiteit Nederland, Master Levenslooppsychologie.



Ruud van Dun sleepte de tweede prijs in de wacht en ontving een cheque van 250 euro. Zijn bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, het heldere en goed geschreven verhaal in combinatie met het gebruik van verschillende analyses, de wijze van onderzoek en de relevantie voor de coachingpraktijk maakten van Ruud een terechte nummer twee.



De twee andere genomineerden Maaike Taconis en Pim Lambrechts werden beloond met ieder een bedrag van 125 euro.



Wetenschappelijk Onderzoek



De NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching ongelofelijk belangrijk. NOBCO investeert dan ook bewust in samenwerkingen met wetenschappers, het bedrijfsleven en opleiders. Vandaar dat er binnen de NOBCO een commissie wetenschappelijk onderzoek is ingericht. Deze is samengesteld uit wetenschappers verbonden aan universiteiten, beroepscoaches met een wetenschappelijke achtergrond en interesse en het NOBCO-bestuurslid Onderzoek. Zij stellen zich ten doel kennis over en van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor coaches.



De NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks uitgeloofd.



NOBCO



De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.