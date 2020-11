Amazon Prime Video Channels lanceert in Nederland met Film1, Starzplay, hayu en nog veel meer, direct beschikbaar als add-on-abonnement voor Prime-leden



Prime leden kunnen vanaf nu een selectie van hun favoriete on demand televisieprogramma's, live streaming entertainment en filmkanalen, waaronder Film1, Starzplay en hayu, toevoegen aan hun Prime Video-beleving.



Prime Video Channels zal voor Prime-leden beschikbaar zijn als add-on bij hun maandelijkse abonnement, voor slechts € 2,99 per maand, allemaal met een gratis proefperiode van minimaal 14 dagen, zonder langetermijncontract en op elk moment opzegbaar.



Prime-leden kunnen overal en altijd lid worden en kijken met de Prime Video-app - een eenvoudige en makkelijke manier voor kijkers om hun favoriete tv-entertainment te kiezen.



Prime Video Channels is een aanvulling op de selectie populaire speelfilms en televisieprogramma's die met een Prime-lidmaatschap als stream beschikbaar zijn op Prime Video, waaronder Amazon Originals zoals Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Borat Subsequent Moviefilm en lokale titels als Jiskefet en Bon Bini Holland 2.



Amazon Prime Video kondigde vandaag de lancering aan van Prime Video Channels in Nederland. Met Prime Video Channels kunnen Prime-leden nog meer uit hun lidmaatschap halen door hun favoriete tv-kanalen en streamingdiensten toe te voegen, zonder langdurig contract en op elk moment opzegbaar. Prime Video Channels-abonnementen die vanaf de lancering beschikbaar zijn, zijn onder meer Film1, Starzplay, hayu, Noggin by Nick Jr., MGM en nog veel meer. Bekijk ze waar en wanneer je maar wil op honderden apparaten, via de bestaande Prime Video-app.



"Het verheugt ons dat we met de lancering van Prime Video Channels in Nederland nog meer extra’s kunnen toevoegen aan de fantastische selectie voor Prime-leden," aldus Julian Monaghan, directeur Amazon Prime Video Channels EU. "Door de entertainmentbeleving van onze klanten binnen de Prime Video-app eenvoudiger te maken, kunnen onze leden nog makkelijker kiezen, lid worden en genieten van hun favoriete televisieshows en speelfilms van onze kanaalaanbieders, zoals Film1, Starzplay, hayu en Noggin by Nick Jr., bovenop het geweldige entertainment dat nu al met een Prime-lidmaatschap beschikbaar is via Prime Video."



Via Prime Video Channels kunnen Prime-leden zich abonneren en Academy Award-winnende speelfilms streamen zoals Film1's Parasite en hayu’s veelbesproken reality-series, waaronder Keeping up with the Kardashians en Real Housewives of Beverly Hills. Prime-leden kunnen zich ook abonneren op Channels met programma's voor het hele gezin, zoals Noggin by Nick Jr., een selectie premium Tv-series zoals The Act, Power Book II: Ghost plus gloednieuwe speelfilms van Starzplay, allemaal beschikbaar om direct te bekijken, met geselecteerde content die kan worden gedownload voor kijkplezier onderweg.



Prime Video Channels voegt zich bij de selectie van geweldig entertainment om naar te kijken op Prime Video, inclusief populaire speelfilms en televisieshows die bij een Prime lidmaatschap beschikbaar zijn om gratis te streamen, waaronder Amazon Originals als Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Star Trek: Picard, lokale titels zoals Jiskefet en Bon Bini Holland, en komende lanceringen van titels zoals The Grand Tour: Madagascar Special en The Wilds, de nieuwste filmreleases te huur of te koop in de Prime Video Store, en nu add-on tv-kanaalabonnementen via Prime Video Channels, allemaal beschikbaar via primevideo.com en de Prime Video-app op meerdere apparaten.



Voordelen van Prime Video Channels voor Prime-leden zijn onder meer:



• Selectie:



-Duizenden nieuwe titels en speelfilms



-Toegang tot on-demand en live streaming content



-De nieuwste afleveringen van populaire televisieshows, beschikbaar op de dag van uitzending of de dag daarna





• Klantcontrole:



-Makkelijk abonneren en kijken



-Gratis proefperiodes van minstens 14 dagen voor alle kanalen



-Download voor onderweg voor geselecteerde on demand content



-Makkelijk op ieder moment opzegbaar





• Moeiteloze beleving



-Eén overzichtelijke login-account en één facturatiemethode



-Makkelijk vindbare content, allemaal verzameld in de Prime Video-app



-Gestroomlijnde afspeellijst en solide zoek- en bladerfunctie





Prime Video Channels zullen beschikbaar zijn via de bestaande Prime Video-app om overal en altijd te bekijken op geselecteerde smart Tv’s, iOs en Android mobiele apparaten, de Amazon Fire TV STick en nog veel meer. Kijk voor de complete lijst geschikte apparaten op: https://www.primevideo.com/watchanywhere



Prime Video Channels-abonnementen en maandprijzen in euro's die bij de lancering in Nederland beschikbaar zijn, zijn onder meer:



-Film1 (€5/maand): Altijd een goede film. Registreer je tot 31 december voor slechts €9,99 €5,00 per maand om te genieten van Film1's samengestelde selectie van Hollywood blockbusters, favoriete klassiekers en populaire films, waaronder hits als Knives Out, Amazing Grace en 4-voudige Academy Award-winnende Parasite.



-Starzplay (€4,99/maand): Starzplay biedt wereldwijd het beste SVOD aanbod, met inbegrip van STARZ Original-series die op dezelfde dag als in de VS lanceren, zoals "Power Book II: Ghost", zorgvuldig samengestelde content zoals "Normal People" en "The Act". En een uitgebreide bibliotheek van populaire Hollywood films.



-hayu (€5,99/maand): Bekijk duizenden uren topreality-tv, met meer dan 7.500 afleveringen van meer dan 250 realityshows, waaronder Keeping Up With the Kardashians.



-Noggin door Nick Jr. (€3,99/maand): Duik in de wereld van leerplezier met Nick Jr. en zijn vrienden.



-MGM (€3,99/maand): Hollywood hits en iconische TV shows van MGM.



-Cinéart Presents (€3,99/maand): Film klassiekers.



-Septemberfilm (€3,99/maand): Bekroonde arthouse films voor echte filmhuis- en festivalliefhebbers.



-Crime + Investigation Play (€3,99/maand): Een ‘true crime’ kanaal - de waarheid moet worden achterhaald.



-HISTORY Play (€3,99/maand): Ongelooflijke personages en geweldige verhalen - HISTORY leeft.



-Acorn TV (€4,99/maand): Nieuwe en exclusieve shows van Britain & Beyond met fan favorieten.



-Moji TV (€2,99/maand): Kinderen zien hier hun favoriete serie en films. Cool, veilig en leuk.



-Angst (€3,99/maand): Bloedstollende thrillers, spanning en horror.



-ShortsTV (€3,99/maand): Wereldwijd het belangrijkste 24/7 HD TV-kanaal met korte films.



-OUTtv (€5,99/maand): LGBTQ + series, documentaires, bekroonde arthousefilms en OUT originals.



-Turk op Video (€3,99/maand): Nieuwe blockbusters, actuele en klassieke hits uit Turkije.