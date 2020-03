Online Huizendagen in verband met Corona virus

Als reactie op de impact van het Corona virus op de woningmarkt biedt onafhankelijk woningplatform Roxxle huizenverkopers, huizenzoekers en inmiddels meer dan 2.000 deelnemende makelaars de ‘Online Huizendagen’.



Met ondersteuning van belangrijke partijen zoals brancheverenigingen, vakmedia en softwareleveranciers wordt het initiatief van de Online Huizendagen breed gedragen.



Momenteel worden bijna alle huizenbezichtigingen en traditionele open huizendagen geannuleerd. Dat leidt tot uitstel van koop- en huurtransacties in een woningmarkt die in veel regio’s al op slot komt te zitten. Een zorgelijke ontwikkeling waar niemand baat bij heeft.



“Daarom hebben we ons woningplatform de afgelopen dagen met een aantal belangrijke online diensten uitgebreid die per heden direct ter beschikking zijn gesteld aan makelaars, huiseigenaren en huizenzoekers”, aldus het management van Roxxle.



Samen de Corona Crisis de baas



Het woningplatform is toegankelijk voor alle makelaars. Ongeacht bij welke branchevereniging zij zijn aangesloten kan het complete woningaanbod kosteloos op Roxxle worden geplaatst. Het gaat er uiteindelijk om dat consumenten geholpen worden in deze moeilijke tijd.



Zo verzorgen deelnemende makelaars een professionele video tour door het huis en plaatsen die naast foto’s, plattegronden en de kenmerken van een woning op Roxxle. Een video tour kan ook onder begeleiding van de makelaar door de consument zelf worden opgenomen.



Bij koopwoningen bestaat eveneens de mogelijkheid een online bod op een woning te laten uitbrengen. In overleg tussen huiseigenaar en makelaar wordt bepaald of en wanneer de makelaar het online biedingen systeem activeert. Hoewel de huizenzoeker de woning uiteindelijk wel live zal willen bezichtigen, gaat de begeleiding van het aan- en verkoopproces door makelaars dus gewoon door.



Actieve betrokkenheid



Huiseigenaren worden eveneens online betrokken bij de verkoop of verhuur van hun woning. Op uitnodiging van hun makelaar krijgen zij toegang tot een eigen dashboard. Vanuit dat dashboard kan de woningpagina en de video tour worden gedeeld via social media. Op die manier ontstaat extra zichtbaarheid, actief gericht op alle huizenzoekers van Nederland.



Roxxle zet met de Online Huizendagen in op een eigentijdse aanpak tegen de actuele terugval in het aantal woningbezichtigingen en verkopen in verband met de Corona Crisis.