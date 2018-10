Verantwoord hondenbezit begint voor de aanschaf

Jaarlijks maken nog steeds tienduizend honden de gang naar het asiel. Veel meer honden gaan van hand tot hand via de sociale media. De overheid maakt plannen voor een verplichte cursus, na aanschaf. De Koninklijke Hondenbescherming is van mening dat dit te laat is. Daarom lanceert zij vandaag de webtool ‘eenhondvoormij.nl’ die toekomstige hondenbezitters nog voor de aanschaf helpt bij het maken van de juiste keuzes.



Radio DJ en acteur Bas Muijs, ambassadeur van de Koninklijke Hondenbescherming, zegt het treffend in het lanceringsfilmpje: https://youtu.be/QHY9zqoVEyc



De afweging aan een hond te beginnen is vaak veel sneller gemaakt dan verstandig is. Verplicht cursus vooraf, voor je aan een hond begint, maakt duidelijk dat aan een hond beginnen meer vraagt. ‘Het zou net zo normaal moeten zijn je hondvaardigheidsbewijs te halen voor je aan een hond begint, als het is om een rijbewijs te halen, voor je zelfstandig in de auto stapt’, zegt woordvoerder Just de Wit. Meer bewustzijn voor de aanschaf dat een hond (veel) tijd, geld, gezelschap en opvoeding vraagt, voorkomt problemen achteraf.



‘Recent onderzoek toont ook aan dat ‘weten waar je aan begint’ van groot belang is om een tevreden hondenbezitter te worden (https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Weten-waar-je-aan-begint-maakt-hondenbaas-tevreden.htm) en die tevredenheid is cruciaal om de gang naar het asiel tegen te gaan’, aldus Just de Wit.



De vandaag gelanceerde site eenhondvoormij.nl, bevat kennistoetsen, filmpjes en een echte woefwijzer om wijzer aan een hond te beginnen. Het is een stap richting een door de overheid verplichte cursus en kan nu al door iedere toekomstige hondenbezitter bezocht en benut worden om doordacht en verantwoord aan een hond te beginnen.