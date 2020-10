Wat wordt het mooiste liedje uit de Lage Landen? Stem nu en luister Omroep Brabant

Wordt het wederom het Vlaamse Kommil Foo met Ruimtevaarder? Of gaat Blof er toch een keer met de overwinning vandoor? Tot op het laatste moment blijft het spannend in de Lage Landen Lijst. Komende zaterdag 17 oktober is de volledige Top 100 van de Lage Landen Lijst te beluisteren op Omroep Brabant.



"Het is voor de derde keer dat we samen met Omroep Zeeland, L1 uit Limburg en het Vlaamse VRT Radio 1 op zoek gaan naar de 100 mooiste liedjes in de eigen taal", aldus presentator Maarten Kortlever. "En ook dit jaar belooft het weer een feest voor het oor te worden!" De afgelopen is er massaal gestemd aan beide kanten van de grens en dat levert een mooi dwarsdoorsnede op.



Guus Meeuwis staat er uiteraard in met Brabant maar ook Gerard van Maasakkers heeft dit jaar de lijst gehaald. Voor het eerst staat klassieker 'Hee gaode mee' van Gerard van Maasakkers er in. Andere Brabantse acts die in de lijst staan zijn Abel, Doe Maar, Armand en Maggie McNeal.



De corona-epidemie gooide dit jaar wel roet in het eten. Maarten: "Normaal staan we met onze uitzending ergens op de grens met een locatie-uitzending. Dat vonden we dit jaar echt onverantwoord. Tot op het laatste moment zou er een Nederlandse presentator naar de studio's van de VRT in Brussel gegaan maar dat hebben we op het laatste moment ook afgeblazen.



We blijven nu aan onze eigen kant van de grens. Omroep Brabant maakt een gezamenlijke uitzending met L1 en Omroep Zeeland. Tussendoor zoeken we wel contact met de Vlamingen, geheel corona-proof uiteraard!"



De Lage Landen Lijst is op 17 oktober te beluisteren van 9.00 tot 18.00 uur. De presentatie wordt gedaan door Henk Hover (L1), Elsa van Hermon (Omroep Zeeland) en Maarten Kortlever (Omroep Brabant). Stemmen op de Top 10 van de lijst kan tot het laatste moment via lagelandenlijst.omroepbrabant.nl.