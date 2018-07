NTjong viert vijfjarig jubileum

NTjong, het jeugdtheatergezelschap van Den Haag, bestaat vijf jaar en pakt komend seizoen flink uit met een breed scala aan voorstellingen. Van sci-fi thriller Revolutions tot en met de komische familievoorstelling De Vrekkin. “Het wordt een seizoen vol hoogtepunten”, zegt artistiek leider Noël Fischer van NTjong, onderdeel van Het Nationale Theater.



Het nieuwe theaterseizoen van NTjong barst op zaterdag 29 september los met de première van kindervoorstelling Robotje (6+) over de vriendschap tussen een robot en mens. Acteurs Willemijn Zevenhuijzen en Titus Boonstra vertolken de hoofdrollen in de voorstelling die wordt geregisseerd door Fischer. De volgende première laat niet lang op zich wachten. Op zaterdag 21 oktober is de hilarische familievoorstelling De Vrekkin (8+) met Betty Schuurman in de hoofdrol, te zien in de Koninklijke Schouwburg. Fischer nodigde Jibbe Willems uit om een bewerking te maken van De vrek van Molière. Het resultaat is een sprankelende nieuwe toneeltekst voor het hele gezin, waarin alles draait om geld en hebzucht. Niet alleen haalt Willems het stuk radicaal naar onze tijd, hij keert ook nog eens alle man/vrouw-rollen om. Zo wordt De vrek omgetoverd tot De Vrekkin. Van 7 oktober tot 13 januari is deze NTjong-voorstelling in Den Haag en de rest van het land te zien.



Klaas



NTjong pakt in november en december weer uit met de voorstelling Klaas (5+), die ook wordt geregisseerd door Fischer. Klaas is een nostalgisch, oud-Hollands sinterklaasverhaal van de bekende Nederlandse jeugdauteur W.G. van de Hulst. Een vertelling met de smaak van warme chocolademelk en de geur van pepernoten die doet denken aan Heijermans’ Op hoop van zegen, maar dan voor jonge kinderen. In een prachtig miniatuur verteldecor geïnspireerd op het oude Scheveningen en Panorama Mesdag. Van 18 november tot 2 december is Klaas te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Revolutions



In 2019 is het tijd voor Revolutions (12+), een sci-fi thriller met live dj en videowalls. NTjong zet na het grote succes van Lord of the Flies en Bloedlink de coming of age – voorstellingenreeks door met dit stuk dat is geïnspireerd op 1984 van George Orwell en The Circle van Dave Eggers. Groot sci-fi fan Daan Windhorst schrijft de tekst. Hij is bekend van onder andere de jongerenhit Its my mouth I can say what I want to en de musical Watskeburt. Acteurs Vincent Linthorst, Phi Nguyen, Dieuwertje Dir, Victor IJdens, Quiah Shilue en Yara Piekema schitteren onder meer in deze productie, die op zaterdag 23 februari in première gaat in Theater aan het Spui.



Bloedlink



De succesvoorstelling Bloedlink (14+) keert terug in het nieuwe seizoen. Op 11 en 12 september is de jeugdproductie van NTjong en DOX, die is genomineerd voor een jeugdtheaterprijs de Zilveren Krekel, nogmaals te zien in Theater aan het Spui. Op 16 september wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Met de nominatie voor de Zilveren Krekel in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’ maakt Bloedlink ook automatisch kans op de Gouden Krekel. In de voorstelling staat een probleemklas centraal waar de lerares de boel niet in de hand heeft. Dan vindt ze een pistool in een van de schooltassen. Er ontstaat een broeierige sfeer in de klas waarbij de leerlingen en lerares tegenover elkaar komen te staan. Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en gedrag, over afwijzing en erkenning, over wat nou eigenlijk belangrijk is in je leven.



Wij zijn Nederland



NTjong komt dit seizoen met klassenproject Wij zijn Nederland. De acteurs prikkelen tijdens toneelscènes de leerlingen om na te denken over de Nederlandse identiteit. Want wat is Nederlands? Wanneer voel je je Nederlands? En kan iedereen Nederlands worden? Kinderen onderzoeken dit door middel van spel- en maakopdrachten samen met acteurs Er komen vier variaties van Wij zijn Nederland: voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Werkvormen en tijdsduur worden op de leeftijd van de leerlingen aangepast.



NTjong viert feest met jong Den Haag



Om de mijlpaal van het vijfjarig bestaan te vieren, nodigt NTjong alle groepen 5 uit Den Haag uit voor een gratis rondleiding en workshop in de Koninklijke Schouwburg. Opgeven kan via educatie@hnt.nl.



