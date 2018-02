Overname Intertaste door Koninklijke Euroma definitief

Nederlandse kruidenproducent op toppositie in Europa



Wapenveld, 15 februari 2018 – Internationaal kruiden- en specerijenproducent Koninklijke Euroma neemt Intertaste definitief over. Nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 23 januari jl. had ingestemd met de overname, neemt Koninklijke Euroma vandaag alle aandelen van de Nederlandse branchegenoot officieel over. Euroma neemt hiermee een toppositie in op de Europese markt en wordt nummer 1 speler op de Nederlandse markt van kruiden en specerijen.



De twee bedrijven hebben samen zo'n 500 medewerkers en zetten 220 miljoen Euro om. Euroma grijpt 2018 aan voor een zorgvuldige samenvoeging van de expertises van beide bedrijven, welke zijn gelegen in de ontwikkeling en productie van op kruiden en specerijen gebaseerde smaakoplossingen, zoals kruidenmengsels, sauzen, dressings, soepen en textuuroplossingen. Euroma en Intertaste hebben veel overeenkomsten: beide van oorsprong Nederlandse bedrijven hebben een internationale scope, leveren aan topspelers in de foodindustrie en hebben een sterk klantgerichte benadering.



INNOVATIEVE SMAAKMAKER



De strategische overname geeft Euroma de gelegenheid om verder te bouwen aan haar status als toonaangevende en innovatieve smaakmaker. Robert Hoogstra, algemeen directeur van Euroma, ziet kansen in de huidige voedingstrends: ‘Consumenten eten steeds bewuster en gezonder. Dankzij onze uitgebreide kennis van kruiden en specerijen zijn wij in staat om smakelijke, innovatieve producten te realiseren met bijvoorbeeld minder suiker, minder zout of andere toevoegingen. Deze kennis, in combinatie met het vermogen om trends te vertalen naar foodconcepten, maakt dat klanten ons waarderen als partner op het gebied van smaak en verpakkingen.’



DUURZAAM PRODUCEREN



Het hoofdkantoor van Euroma bevindt zich nu nog in Wapenveld, maar verhuist in 2019 naar Zwolle. Daar bouwt Euroma momenteel een state-of-the-art fabriek en innovatiecentrum. Het belooft de meest moderne en duurzame fabriek van Europa te worden op het gebied van stoombehandelen, malen, mengen en verpakken van kruiden en specerijen.