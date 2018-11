Staatsbetuttelaar Blokhuis wint Gouden Speen van Nee-derland

BERGEN (NH), 23 november 2018 - Vandaag wordt het Nationaal Preventieakkoord openbaar gemaakt en onthult columnist en opiniemaker Jan Roos, initiatiefnemer van Nee-derland, de winnaar van de Gouden Speen 2018. De twijfelachtige eer gaat naar staatssecretaris Paul Blokhuis. “U bent de betuttelaar van het jaar”, aldus Roos bij de uitreiking.



Als onderdeel van zijn Nee-derland campagne, een initiatief tegen de toenemende betutteling van volwassen Nederlanders door overheid en ambtenaren, reikte Jan Roos de Gouden Speen uit.



De campagne, die Jan Roos vorige maand lanceerde, is vanaf het begin kritisch gevolgd vanwege de steun van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) en de Vuurwerkbranche, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.



Betutteling



Zelf heeft Jan Roos nooit een geheim gemaakt van de steun en financiering door de VSK. Hij noemt de steun noodzakelijk en logisch. Juist volwassenen die er zelf voor kiezen om te roken, zijn, in de woorden van Roos, “de sigaar” als het gaat om overmatige betutteling door de overheid. Dieptepunt is wel het Nationaal Preventieakkoord. Daarin zitten maatregelen tegen alcohol en ongezonde voeding, maar vooral vergaande stappen om rokers het leven zuur te maken.



Staatsverpakking



Volgens berichtgeving in de media mogen tabaksproducenten vanaf 2020 geen logo’s meer op hun pakjes zetten en krijgen ze allemaal dezelfde bruin-groene kleur. “Ze hebben die staatsverpakkingen een paar jaar geleden ingevoerd in Australië. Daar is het aantal rokers niet verder gedaald, maar de handel in illegale sigaretten giert inmiddels de pan uit. Niemand ziet meer het verschil! Wat een onzin om het hier dan ook te gaan proberen. Volgens mij is het een fundamenteel recht van consumenten om makkelijk te kunnen kiezen uit verschillende producten. Wat is de volgende stap? Alle zakjes drop hetzelfde vieze kleurtje, met een gezondheidswaarschuwing? Blikjes bier zonder logo, waar we ons rot van schrikken?”



Tabaksayatollah



Dat juist ‘Staatsbetuttelaar’ Blokhuis de Gouden Speen 2018 krijgt uitgereikt is geen verrassing. Als architect van het Preventieakkoord staat hij volgens Roos en vele Nederlanders symbool voor overheidsbetutteling. Dit blijkt uit de vele duizenden steunbetuigingen die Roos kreeg naar aanleiding van zijn Nee-derland campage. “Ik las deze week in Trouw dat de heer Blokhuis door de VVD de ‘tabaksayatollah’ wordt genoemd. Een rake typering. Rokers worden als paria’s weggezet, tabaksproducenten als ‘outcast’, terwijl we het volgens mij nog altijd hebben over een volledig legaal product.” Overigens is Roos zelf faliekant tegen roken en noemt hij het enige juiste moment om een sigaret aan te steken, 31 december om 12 uur ’s nachts, om een flinke vuurpijl de lucht in te schieten.



Wie in 2019 een kans maakt om tot winnaar te worden uitgeroepen? Mocht het kabinet niet zijn gevallen, dan mag Blokhuis ongetwijfeld opnieuw het podium op. “Dit kabinet heeft de zure smaak van betutteling te pakken en is volgens mij nog lang niet klaar”, aldus Jan Roos.



