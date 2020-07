Nieuwe datingsite voor ondernemers is direct een succes

Binnen twee weken al ruim 350 aanmeldingen



Ondernemers zijn ruim een kwart vaker single. Ze hebben het druk en staan vaak onder druk. Het loket is nooit dicht. De zorgen houden nooit op. Daten en investeren in een relatie zijn daardoor extra moeilijk, en wie begrijpt dat nu beter dan een collega-ondernemer? Datingsite BizzKiss is exclusief voor ondernemers en kreeg direct na de start al honderden aanmeldingen te verwerken.



‘Mijn ex begreep niet waarom ik op zondag ook vaak moet werken.’



In de twee weken sinds de start op 6 juli werd www.bizzkiss.nl al door ruim 3.500 mensen bezocht, waarvan dus zo’n tien procent zich gelijk aanmeldde. En dat zonder reclamecampagnes of billboards, waar andere datingsites wel gebruik van maken. ‘BizzKiss is ook niet te vergelijken met andere datingsites,’ legt oprichter Emile van Veen uit. ‘Wij zijn de enige datingsite die écht alleen voor de doelgroep is en die dat ook daadwerkelijk controleert. Ondernemers vormen een groep mensen die enorme onderlinge verbondenheid met elkaar voelen.’



Het aanmeldproces is door de strenge controle net iets langer dan elders. Hoewel het niet ingewikkeld is, zorgen de extra stappen er toch voor dat ruim honderd aspirant-leden nog in het toelatingstraject zitten. Van Veen: ‘Ondernemers hebben het druk en wij vragen net iets meer dan een andere datingsite, waar je met een paar klikken lid van bent. Dit betekent dat het aantal actieve leden dus iets minder hard groeit dan het aantal aanmeldingen.’



‘Ondernemers willen daten zoals ze zaken doen: open, eerlijk en transparant.’



Echte informatie



Wat BizzKiss echt uniek maakt is dat de basisinformatie op de profielen altijd klopt. Zaken zoals leeftijd, woonplaats en aard van het bedrijf komen uit de KvK. Dat betekent dat je niet kan sjoemelen met je leeftijd of je bijvoorbeeld heel anders kan voordoen dan je bent.



‘Hier krijgen we enorm veel positieve feedback over,’ zegt Emile van Veen. ‘Van meerdere leden krijgen we ook te horen dat de onderlinge omgang veel respectvoller is dat ze op andere datingsites gewend zijn.’



De start van BizzKiss heeft de verwachtingen overtroffen, maar dat betekent niet dat Van Veen al tevreden is: ‘We hebben nog even te gaan voor we op het aantal leden zitten dat ik voor ogen heb. We hebben ook nog allerlei plannen voor het organiseren van unieke bijeenkomsten die een kruising zijn tussen netwerkborrels en events voor singles. Daarnaast zijn we met een aantal heel serieuze partijen in gesprek over samenwerkingen voor bijvoorbeeld het organiseren van workshops over dating. De mogelijkheden zijn eindeloos en we zijn nog lang niet klaar!’