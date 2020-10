APOC Aviation kiest Egeria als strategische investeringspartner

Rotterdam, 26 oktober 2020 - APOC Aviation, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in verkoop en lease van hoogwaardige gedemonteerde vliegtuigonderdelen, motoren en landingsgestellen, heeft Egeria aangetrokken als investeerder om haar groeistrategie voor wereldwijde expansie te realiseren. Oprichter en CEO Max Lutje Wooldrik behoudt zijn belang in de onderneming; de huidige aandeelhouder Antea en andere investeerders verkopen hun aandeel in het bedrijf. Er zijn geen financiële details van de transactie bekendgemaakt.



APOC Aviation is gespecialiseerd in verkoop en lease van gedemonteerde vliegtuigonderdelen, motoren en landingsgestellen, en is met haar hoogkwalitatieve gebruiksklare vliegtuigonderdelen actief op de markt voor vliegtuigonderhoud. Sinds haar oprichting heeft APOC Aviation een sterke organische groei doorgemaakt. Dankzij haar focus op betrouwbaarheid, snelheid en uitmuntende klantgerichte dienstverlening, is de onderneming uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de grote kansen die zich momenteel voordoen op de markt voor verkoop en lease van vliegtuigonderdelen.



Max Lutje Wooldrik vertelt: “Ik vind het fantastisch dat APOC een omvangrijke investering van Egeria heeft weten aan te trekken voor de ondersteuning en versnelling van de volgende fase van onze ambitieuze groeiambities in de komende jaren. We waren al in gesprek met Egeria voordat COVID-19 uitbrak. We voelden elkaar goed aan en zij waren enthousiast over onze visie en mogelijkheden om in de komende jaren een bedrijf met een omzet van $ 100 miljoen te bouwen. Er is momenteel sprake van een energieke kopersmarkt en dankzij deze investering en de toekomstige steun van Egeria zijn we nu goed gepositioneerd om met de juiste middelen onze strategische doelstellingen te realiseren.”



“Als volgende stap gaan we ons heroriënteren op onze wereldwijde footprint. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor internationale hubs voor onze voorraden in Azië en de Verenigde Staten. We zijn van plan om voor het eind van dit jaar een vestiging in Singapore te openen om snellere toegang tot onze A320-familie en B737-reserveonderdelen te bieden wanneer de Aziatische vliegtuigmaatschappijen weer gaan vliegen. Vervolgens willen we een Amerikaanse hub openen in het eerste kwartaal van 2021.”



Egbert Prenger, Partner bij Egeria voegt daaraan toe: “Sinds onze eerste investering in MAAS Aviation in 2019 hebben we de wereldwijde vliegtuigsector actief gevolgd, en we waren direct enthousiast over het zelfontwikkelde technologieplatform van APOC, de uitstekende relaties in de sector en de goede naam op het gebied van servicekwaliteit. We verheugen ons op de samenwerking met Max en het team en de ondersteuning van de strategische ambities van het bedrijf. We geloven dat onze betrokkenheid bij de luchtvaarsector in combinatie met de substantiële financiële ondersteuning, APOC in staat stellen om in de komende jaren haar uitbreidingsplannen te realiseren. De toewijding van Max en het APOC-team passen perfect in ons partnershipmodel waarbij we bedrijven ondersteunen om op de lange termijn beter te presteren dan het gemiddelde in hun sectoren. We willen na deze transactie graag verdere investeringen in APOC doen.”



Robert De Boeck, Managing Partner van de uittredende aandeelhouder Antea zegt: “We zijn er trots op dat we APOC de afgelopen vier jaar tijdens haar spannende reis hebben mogen ondersteunen. Max en de rest van het senior management team hebben voortreffelijk werk geleverd bij het bouwen van een toonaangevend platform voor de verkoop en lease van uit demontage van vliegtuigen verkregen onderdelen, en we wensen APOC heel veel succes met het realiseren van de volgende groeifase van het bedrijf. We vonden het een prettige samenwerking en hebben een goed rendement behaald op onze investering.”



Over APOC Aviation



APOC Aviation is een van 's werelds jongste en meest innovatieve bedrijven op het gebied van verkoop en lease van uit demontage van vliegtuigen verkregen onderdelen voor vliegtuigmotoren en landingsgestellen. De onderneming is gevestigd naast Rotterdam Airport en beschikt in haar eigen temperatuur gecontroleerde magazijn over grote voorraden kwaliteitsonderdelen voor de luchtvaartindustrie, die worden verkocht met verschillende kwalificaties: AR (As Removed), SV (Serviceable) en OH (Overhaul). Haar innovatieve bedrijfseigen softwareoplossing garandeert de hoogste kwaliteitsnormen bij alle onderdelentransacties.



Over Egeria



Egeria is een in 1997 opgerichte onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij met een focus op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde ondernemingen met een bedrijfswaarde tussen € 50 miljoen en € 350 miljoen. De bedrijven in de portefeuille van Egeria hebben een gezamenlijke omzet van circa € 2 miljard en hebben samen bijna 10.000 medewerkers. Het Evergreen-fonds van Egeria heeft een onbepaalde looptijd en een kapitaalinbreng van € 400 miljoen. Dit fonds heeft momenteel investeringen in vijf ondernemingen (DuraVent, M&G Group, Koninklijke Mosa, Sif Group en MAAS Aviation). Andere activiteiten zijn Egeria Funds (tien ondernemingen), Egeria Real Estate Investments, Egeria Real Estate Development en Egeria Listed Investments.



= EINDE PERSBERICHT =