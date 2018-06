Easytoys opent flagship store op Alibaba Group's Tmall global

EasyToys, een onderdeel van EDC Retail, uit Veendam, is toegetreden tot Tmall, de B2C online platform van Alibaba Group, om erotische lifestyleproducten in China aan meer dan 552 miljoen actieve consumenten op het platform aan te bieden.



EasyToys biedt een breed assortiment aan producten op de Tmall-platform, waaronder items van de huismerken EasyToys, Boners, FPPR en EasyGlide en andere beroemde erotische merken.



EasyToys is verheugd haar activiteiten uit te breiden naar de Chinese markt met Tmall: "We zijn verheugd om onze samenwerking met Tmall van Alibaba Group aan te kondigen. Nederlandse producten zijn populair geworden bij Chinese consumenten, vanwege de hoge kwaliteitsnormen die ons land hanteert bij de ontwikkeling van haar producten. Dit geeft ons het vertrouwen dat EasyToys gewaardeerd zal worden door de Chinese consumenten. We kijken enorm uit naar Singles Day op 11 november, een feestdag die populair is onder jonge Chinezen, met shoppers die meer dan 20 miljard euro uitgaven binnen 24 uur tijdens de viering van 2017. ", aldus Eric Idema, CEO van EasyToys.



EasyToys is een Nederlandse erotische webshop met een collectie van meer dan 12.000 erotische speeltjes in een snel groeiend segment. Voor het betreden van de Chinese markt heeft EasyToys marktonderzoek gedaan om het perfecte assortiment voor de Chinese consument te creëren. "Met de resultaten van het marktonderzoek hebben we geleerd dat de Chinese consument een ander winkelgedrag heeft dan de Europese consument. Dit stelde ons in staat om ons assortiment aan te passen door een beperkt aantal populaire producten aan te bieden die aan hun specifieke behoeften voldoen. "Verklaarde Idema.



Roland Palmer, Managing Director van Alibaba, verantwoordelijk voor de Benelux-regio. "We zijn verheugd met nog een gerenommeerd Nederlands merk als EasyToys aan boord, die we vorig jaar voor het eerst verwelkomden in ons hoofdkwartier in Hangzhou, samen met tientallen andere bedrijven tijdens een handelsmissie georganiseerd samen met de Nederlandse en Belgische overheden. Tmall is de partner bij uitstek voor bedrijven die hun producten willen verkopen aan de groeiende Chinese markt en die de gelegenheid aangrijpen om deel te nemen aan meer dan 515 miljoen jaarlijkse actieve consumenten op onze platforms. We verheugen ons erop de samenwerking met EasyToys uit te breiden en het merk te helpen hun aanwezigheid in China tot stand te brengen. ''



Online versie:



https://www.edc-internet.nl/nl/nieuws/easytoys_ope...



Achtergrond informatie;



EasyToys is een erotische webshop met een collectie van meer dan 12.000 erotische speeltjes in een snel groeiend segment en onderdeel van EDC Retail in Veendam. Het bedrijf is 11 jaar geleden opgericht door eigenaar en CEO Eric Idema en is uitgegroeid tot de grootste online shop in Nederland en België.