Prinses Irene plant Prinses IreneBos op 64ste editie van Boomfeestdag

Als dank voor haar jarenlange inzet voor bomen en kind-/natuureducatie, heeft prinses Irene, voor haar 80ste verjaardag, een naar haar vernoemd bos aangeboden gekregen door Stichting Nationale Boomfeestdag en gemeente Alphen aan den Rijn. De prinses zal hier als eregast aanwezig zijn op woensdag 18 maart 2020 en, samen met kinderen, de eerste boom van het hart van “haar” IreneBos planten: een populier, haar levensboom volgens de Keltische Boomhoroscoop. Deze boom is onderdeel van de 12 bomen van de Bomencirkel, die traditioneel geplant wordt op ieder nationaal evenement van de Boomfeestdag.



Alphen aan den Rijn is gastgemeente voor de aftrap van de 64ste editie van de Boomfeestdag op woensdag 18 maart 2020. De Bomencirkel vormt het hart van het Prinses IreneBos, dat in totaliteit zo’n 23,5 hectare gaat beslaan. Ruim 500 aanwezige kinderen uit Alphen aan den Rijn planten hieromheen een Bijenbos, Voedselbos en Klimaatbos. Bomen en bossen zijn essentieel voor een gezond klimaat en een groene aarde. Het is belangrijk dat kinderen zich dit al vroeg realiseren. Daarom krijgen basisschoolkinderen, in aansluiting op haar wens, de mogelijkheid om in het Prinses IreneBos natuurlessen te volgen, zodat ze op een speelse manier de waarde en het belang van bomen in de natuur leren.



Op Boomfeestdag-2020 worden in Alphen aan den Rijn niet alleen bomen geplant, maar gaan de Alphense kinderen ook in gesprek met bedrijfsleven en politici tijdens de KinderKlimaattop. Dit vormt tijdens deze dag het podium voor de kinderen om, aan de hand van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, hun stem te laten horen aan volwassenen over hoe zij om zouden moeten gaan met het kwetsbare klimaat in relatie tot hun toekomst.



Ook wordt die dag tijdens de KinderKlimaattop bekend gemaakt of het Nationaal Boomplant-record van het planten van 500.000 bomen op één dag is gehaald.



Quote wethouder Gert-Jan Schotanus: ‘We zijn vereerd met de komst van de prinses. Alphen aan den Rijn heeft veel bomen en daar zijn we supertrots op. Met de Nationale Viering Boomfeestdag wordt ieder kind ambassadeur van de bomen in hun gemeente. En dankzij de prinses krijgt dat geheel nog een Koninklijk tintje ook!’