Great Place To Work is nieuwe huurder van impact hub Oceans in Haarlem

De Nederlandse vestiging van het internationale onderzoek- en adviesbureau Great Place To Work is de tweede huurder van de nieuwe impact hub Oceans in Haarlem. Merijn Everaarts (oprichter van Dopper) ging twee jaar geleden op zoek naar een inspirerende werkplek voor Dopper die aansloot bij hun missie. Er werd gezocht naar een plek bij het water, maar dit was lastig te realiseren. Daarom is de ‘Oceaan’ naar de binnenstad van Haarlem gehaald.



Oceans is gevestigd in een monumentaal pand op Gonnetstraat 26, vlak naast het station. Het pand is een jaar lang verbouwd waarbij duurzaamheid is meegenomen in elke keuze die is gemaakt. Op de begane grond opent vanaf 20 oktober Mama Gaia: het plant-based restaurant waar gerechten geserveerd worden die geïnspireerd zijn op de smaken van moeder natuur.



René Brouwers over de keuze voor Oceans



CEO bij Great Place To Work Nederland, René Brouwers: “Ik geloof in de kracht van de diversiteit aan organisaties binnen Oceans. Dat kan elkaar enorm versterken. Daarbij spreekt het ons aan dat Oceans bedrijven zoekt met dezelfde overtuiging: we willen allemaal impact maken en zijn tegelijk ondernemers die een gezonde business willen neerzetten nu. Impact willen maken is ook een vereiste vanuit Oceans om te mogen huren. In ons geval willen wij de wereld van werk verbeteren en Dopper wil plastic uit de oceanen weren. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal en kan de energie van al deze verschillende mensen bij elkaar zorgen voor meer inspiratie en innovatie. En daarnaast… Oceans ziet er simpelweg ook werkelijk fantastisch uit.”



Missie van Oceans



Het is de missie van Oceans om te inspireren om een beweging op gang te brengen. Een beweging begint heel klein, maar wordt steeds groter als ideeën worden gedeeld met elkaar. Zo zorgen we samen voor golven van impact. Oceans creëert een natuurlijke, ruimtelijke en dynamische omgeving om te werken, leven en bij elkaar te komen.



Het concept



Het begint allemaal in de kelder. In The Undercurrent zijn vergaderruimtes te huur en zullen er yogalessen gegeven worden. De ideeën kunnen worden besproken en verder ontwikkelt op de begane grond. Mama Gaia is het plantaardig restaurant dat eten en drinken serveert geïnspireerd op moeder natuur. Overdag is het restaurant open voor lunch en ontbijt voor huurders en bezoekers. In de avond kan er heerlijk gegeten worden.



Is het tijd om de ideeën uit te werken? Op Dunes level op verdieping 1, 2 en 3 zijn vaste en flexibele werkplekken te huur. Hier kun je in alle rust werken aan de uitvoering van een plan. De werkplekken zijn ingericht om creativiteit, productiviteit en focus te stimuleren. Dopper is als eerste huurder ingekropen op verdieping 1 en Great Place To Work is gevestigd op verdieping 2.



Op het dak is The Galaxy: een eigen dakkas waar verse groenten worden verbouwd.



Over Great Place To Work



Al 35 jaar meet Great Place To Work vertrouwen binnen organisaties - het fundament van organisatiesucces. Dit doen wij voor heel diverse organisaties: klein en groot, profit en non-profit, in alle sectoren en in 60 landen. Wij helpen organisaties hoe ze een great place to work kunnen worden en blijven. Dit doen we door:



-te onderzoeken (het meten van het goed werkgeverschap vanuit medewerker- én werkgeversperspectief)

-te inspireren (o.a. delen van best practices, publicaties en events)

-te verbinden (community bouwen o.a. door events en social media)

-te adviseren (interventies voorafgaand en na afloop van het onderzoek