Femke Arnouts wint stipendium van Het Nationale Theater

Femke Arnouts (1994) is met haar verhaal ‘Alles waar je je op verheugde is afgelast’ de winnaar van het Stipendium van Het Nationale Theater. Het wordt een absurdistische voorstelling over wat er van het leven overblijft als de dingen waar je je op verheugde verdwijnen. Ze krijgt €7.500 en de opdracht om de synopsis onder begeleiding van een dramaturg van Het Nationale Theater uit te werken tot een tekst die gespeeld zal worden in de programmareeks Het Nationale Theater speelt altijd.



Femke Arnouts studeerde in 2017 af aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Eerder schreef ze de bekroonde voorstelling 'De meeste dingen huilen niet', publiekslieveling en geselecteerd door de vakjury van festival de Winterkaravaan. Deze voorstelling was deze zomer te zien op het Boslab Theaterfestival. De eerste voorstelling die ze schreef was de monoloog 'Je spaart zegels en dan ga je dood' uit 2018 die ze ook zelf speelde.



Femke Anouts: ‘’Toen ik zaterdagochtend gebeld werd met de mededeling dat ik had gewonnen, was ik enorm blij en verrast. Niet alleen omdat ik op het punt stond in een kano te stappen ergens in Amsterdam Noord, maar ook omdat ik had vernomen dat er maar liefst 200 inzendingen waren. Ik probeerde er stiekem niet al te veel op te hopen en toen was er toch ineens dat telefoontje. Ik voel me erg vereerd dat acteurs van Het Nationale Theater mijn tekst zullen gaan spelen en heb veel zin om ermee aan de slag te gaan.’’



Regisseur Eric de Vroedt: "We zochten naar nieuwe verhalen die passen in onze reeks Het Nationale Theater speelt altijd. De tekst van Femke sprong er meteen uit. Het was komisch en met een zekere lichtheid. Toen ik het las zag ik al voor me hoe ik het op toneel zou willen brengen."



In juli deed Het Nationale Theater een oproep aan schrijvers, professioneel en amateur, om verhalen in te sturen die reflecteren op de (nasleep van de) coronacrisis. Maar liefst 200 mensen stuurden hun verhalen in. Onder de inzenders waren romanschrijvers, toneeltekstschrijvers, maar ook inzenders met heel andere achtergronden. Het doel van het stipendium was om andere verhalen op te halen, het gezelschap was nadrukkelijk op zoek naar nieuwe stemmen.



Het Nationale Theater speelt altijd



Het Nationale Theater reflecteert in zijn voorstellingen rechtstreeks op de tijd en de wereld waarin we leven. De stad Den Haag in al zijn diversiteit en de politiek zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. Als reactie op de coronacrisis ontwikkelde Het Nationale Theater het programma Het Nationale Theater speelt altijd: wendbare producties, met minimale middelen gemaakt, die onder alle omstandigheden kunnen worden gespeeld.



De jury



Het stipendium is een initiatief van Donateurs van Het Nationale Theater. De groep Vrienden en Donateurs maakt bijzondere projecten mogelijk. Zo steunen ze onder andere HNTonbeperkt, dat voorstellingen toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. Met het stipendium wil Het Nationale Theater schrijvers stimuleren en een podium te bieden.



De jury, onder voorzitterschap van Otto de Witt Wijnen (donateur van Het Nationale Theater en initiatiefnemer), bestaat uit Mariana Aparicio Torres (acteur Het Nationale Theater), Willemijn Barelds (dramaturg Het Nationale Theater), Eric de Vroedt (artistiek leider Het Nationale Theater), Jasmijn van Wijnen (freelance dramaturg) en Mohamed Ziani (programmeur Het Nationale Theater). De jury heeft alle inzendingen geanonimiseerd gelezen.